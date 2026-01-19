Caso 'Los Waykis en la sombra': Tribunal Constitucional anula investigación contra Mateo Castañeda

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional declaró nulos todos los actos fiscales que se emitieron en la investigación del caso 'Los Waykis en la Sombra' contra Mateo Castañeda. El abogado estaba implicado en las diligencias y señalado de formar parte de una organización criminal.

Se trajo abajo investigación

La decisión del órgano supremo declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la defensa del letrado, dejando sin efecto los actos fiscales del proceso. Además se ordenó la exclusión del fiscal Carlos Ordaya López, quien estaba a cargo del caso.

"Declarar nula la disposición 4-2024, a través de la cual se dispone identificar e individualizar a los investigados, entre ellos, a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia por el presunto delito de organización criminal y otros: y nulos todos los actos fiscales emitidos con posterioridad a esta, en el marco de la investigación seguida", indica la resolución del TC.

El TC se trae abajo el caso Los Waykis en la Sombra contra Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte

Anularon todo lo avanzado por el Eficcop desde que se identificó a toda la presunta organización (antes de formalizar la investigación). De paso excluyen al fiscal Carlos Ordaya pic.twitter.com/BNHaC5YWmb — Diego Casimiro Ore (@maagnetar) January 19, 2026

El TC analizó la legalidad del allanamiento que se realizó al estudio jurídico de Castañeda Segovia. Indicó que se llevó a cabo sin la debida precisión en el requerimiento judicial, y que el fiscal solicitante portaba documentos que identificaban el inmueble como despacho de abogados, no obstante, no especificó esta condición en la orden.

Se estableció en el fallo que la omisión generó un riesgo inconstitucional al comprometer la confidencialidad de documentos vinculados a otros clientes no implicados en el caso. El Tribunal considera que esto vulneró el derecho fundamental al secreto profesional, protegido en la carta magna para garantizar una defensa apropiada.

Objetividad fiscal cuestionada

La labor del fiscal Carlos Ordaya fue otro de los fundamentos que analizó el TC para dar su veredicto a favor de Castañeda Segovia. Determinó que no existía neutralidad de parte del magistrado, por la causa que los hechos imputados habrían afectado directamente su trabajo en una anterior carpeta fiscal.

En la resolución se precisa que un fiscal no puede estar a cargo de las diligencias cuando existe un interés directo en la investigación. Desde la perspectiva del órgano supremo, desnaturaliza la imparcialidad que se exigen en un proceso penal, al no haber una separación contundente entre la parte denunciante y la que investiga.

