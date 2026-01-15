Bad Bunny no pierde tiempo y aprovecha su estadía en Lima para visitar Maido antes de sus conciertos

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny ya está en Lima y no pasó desapercibido. Antes de sus conciertos en el Estadio Nacional, se dio una vuelta por Maido, el famoso restaurante del chef Mitsuharu Tsumura.

Bad Bunny visita restaurante Maido

El 14 de enero, Bad Bunny llegó a Lima y se instaló en el hotel Marriot de Miraflores, desde donde empezó a ultimar los detalles de sus conciertos, ¡que ya están totalmente sold out!

Durante su estancia, el cantante de éxitos como "Tití me preguntó" y "Si veo a tu mamá" no dejó pasar la oportunidad de conocer uno de los restaurantes más emblemáticos de Lima.

Su visita a Maido causó gran expectativa. Los fans lo esperaron frente al local y, aunque el cantante mantuvo un perfil discreto, fue amable con quienes se acercaron, permitiendo incluso algunos intercambios de palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Conciertos y After Party de Bad Bunny

Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero. Podrás entrar desde las 3 p.m. y el concierto empezará a las 9 p.m.

Por cierto, la posibilidad de entrar a 'La Casita' ha despertado todo tipo de comentarios entre los fans. Algunos creen que debería ser solo para quienes compraron sus entradas, mientras que otros piensan que también estaría bien que se dejen ver algunas figuras conocidas de la farándula.

Además, tras la segunda fecha, se realizará el After Party Oficial en Paradiso Lima - Club Cultural, en Chorrillos, con la participación de DJ Orma, quien acompaña al artista en su tour por América Latina.

Setlist del concierto de Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny viene full de hits. Los fans van a poder cantar y bailar todos sus temazos, desde los clásicos de siempre hasta los más nuevos, en una noche que no va a dejar a nadie quieto.

La Mudanza

Calladita

Pitorro de Coco

Weltita

Baile Inolvidable

Nueva Yol

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

Voy a llevarte a PR

Me porto bonito

No me conoce (Remix)

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

Monaco

Café con ron

Ojitos lindos

La canción

KLOUFRENS

Dátiki

El Apagón

Boteke

DTMF

EOO

Así, Bad Bunny no pierde tiempo durante su estadía en Lima y aprovecha cada momento antes de sus conciertos. Su visita a Maido se suma a la expectativa por sus shows en el Estadio Nacional y confirma el interés del cantante por disfrutar de la gastronomía peruana.