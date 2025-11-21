Lady Camones exige uso de la fuerza contra Betssy Chávez: "Se debe ingresar a la embajada de México"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la orden de prisión preventiva contra Betssy Chávez dictada por el Poder Judicial hoy, la congresista Lady Camones exigió que se haga el uso de la fuerza con el fin de que la expremier se someta a la justicia.

Mientras se tramita la prisión en su contra, Chávez se encuentra aun asilada en la embajada de México. En ese sentido, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales afirmó, en diálogo con Canal N, que el Congreso respeta las competencias del PJ.

"Las decisiones que tengan que tomar para la persecución de los delitos tienen que hacerse de manera inmediata. Quienes están inmersos en procesos penales o de investigación tienen que someterse a la justicia", señaló.

Lady Camones exige uso de la fuerza contra Betssy Chávez.

Sin embargo, la legisladora niega categóricamente que la ex primera ministra sea una perseguida política y exhorta a hacer uso de la fuerza.

Exhorta a irrumpir en embajada mexicana

Camones no descarta que la justicia y la PNP deban usar la fuerza, si es necesario, para poder garantizar que Betssy Chávez cumpla con la orden en su contra.

"Incluso por la fuerza. A mi parecer, hay que sentar un precedente para que cualquier político en el Perú no aduzca que hay una persecución política cuando realmente se trata de la posible comisión de delitos", precisó.

También exhortó al Ejecutivo a hacer respetar la soberanía y autonomía del Perú mediante estas medidas.

La legisladora incluso propuso que, de ser necesario, se podría considerar el ingreso a la sede diplomática de México para hacer respetar la "soberanía nacional", pues ya se tienen precedentes de otros países.

"El gobierno tiene que hacer respetar la soberanía y autonomía de nuestro país. En este caso, no obedece a una persecución política, ella está inmersa en un proceso de investigación", finalizó.

Prisión preventiva contra Chávez

El juez Juan Carlos Checkley Soria revocó la comparecencia impuesta a la ex primera ministra, ordenándole cinco meses de prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Estado que lideró el expresidente Pedro Castillo Terrones en 2022.

Como se recuerda, la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera solicitó dicha medida el 7 de noviembre último, al considerar que la también exministra de Cultura y Trabajo incumplió las medidas que le impuso el PJ luego de que Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación en el pasado mes de septiembre.

Lady Camones aseguró que Betssy Chávez no es una perseguida política y, tras la orden de prisión preventiva en su contra, el gobierno debe hacer uso de la fuerza.