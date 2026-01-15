OSIPTEL reporta que robos de celulares en 2025 superaron el millón, pero disminuyó en comparación al 2024

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que los reportes de celulares robados se redujeron durante el año 2025, en comparación al 2024.

Hubo reducción de robos de celulares en 2025

La entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dio a conocer que, de acuerdo a los reportes de usuarios a las empresas operadoras, un total de 1 millón 462 mil 487 de celulares fueron robados durante el año pasado.

Cabe señalar que, si bien esta cifra es elevada, existió una reducción del 6% en comparación al 2024 en el que se registró 1 millón 569 mil 126 casos de hurtos de dispositivos móviles.

Gracias al análisis de la información del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) se evidenció que existe una tendencia sostenida. A su vez Osiptel reveló que en los últimos nueve años el informe por robo de celulares descendió en un 38%, pasando de un promedio de 6456 equipos robados por día a 4007 al cierre de 2025.

En tal sentido, el organismo estatal explicó que el decrecimiento se debe a la implementación de medidas de control "más estrictas". Entre las cuales resalta el bloqueo de equipos móviles robados, alterados o no registrados en la lista blanca del Renteseg. Adicionalmente, fueron vitales las medidas temporales adoptadas por el Estado en la lucha contra la criminalidad.

En tanto, en referencia a diciembre de 2025, la cantidad de celulares robados fue de 123 mil 202, lo que reflejó uan caída de 9.74% en compración al mismo mes, pero en 2024, en el que el número fue de 136 mil 501 casos.

El horario en donde existen mayores robos

Vale señalar que, el Osiptel indicó que la hora con mayor incidencia de robos de celulares diariamente es las 10 de la mañana presentando un promedio de 287 celulares.

De igual forma, es seguido de las 11 de la mañana en donde se ha registrado 273 dispositivos móviles hurtados y otra franja horaria que vale destacar es las 7 de la noche con 262.

Además, con respecto al día en donde se registran más este tipo de acto delictivo es el lunes, que cuenta con un número de reportes de 4846 casos. Continúan los sábados con 4149 y los domingos con 4152.

Este es el panorama de celulares robados de acuerdo al OSIPTEL, organismo estatal que ha revelado que en el 2025 se reportaron 1 millón 462 mil 487 de casos reflejando la reducción de un 6% en comparación al 2024.