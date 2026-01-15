¡Prepárate! Anuncian corte de AGUA este viernes, 16 de enero, en Lima: ¿Qué distritos se verán afectados?

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta 10 horas sin agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de sus plataformas oficiales, que tiene cortes programados del servicio para este viernes, 16 de enero. Conoce qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

De acuerdo a su más reciente reporte, hasta el cierre de esta nota, la empresa estatal de Sedapal, el motivo detrás de la interrupción temporal del recurso hídrico en algunas zonas de la capital se debe a los trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y otras acciones que ayuden a garantizar el buen funcionamiento del sistema y la calidad del servicio.

Además, resalta que otro objetivo de este corte de agua este viernes es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento de agua en recipientes limpios que les permita garantizar el abastecimiento del agua en lo que dura la interrupción.

A continuación te revelamos los distritos que se verán afectados en una determinada franja horaria, este viernes:

Sin agua en La Molina

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las Áreas afectadas: Cooperativa de Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa.

Cooperativa de Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 197.

Asimismo, la empresa estatal de Sedapal reportó que el corte del servicio de agua potable también se hará desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en el distrito de La Molina, pero en las siguientes zonas del sector 199: Urb. Portada del Sol 3ra etapa Mzs. S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7 y S-8, Mzs. K-1, J3, N-1, F2 y T-6, Urb. Las Praderas de La Molina.

Interrupción del servicio en Comas

Áreas afectadas: Urb. El Álamo, Urb. El Retablo, Urb. El Retablo 1ra y IV etapa, Urb. Santa Luzmila, Urb. Santa Luzmila 1ra y 2da etapa.

Urb. El Álamo, Urb. El Retablo, Urb. El Retablo 1ra y IV etapa, Urb. Santa Luzmila, Urb. Santa Luzmila 1ra y 2da etapa. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 340.

¿Qué hacer si el agua no vuelve?

A través de sus redes sociales, Sedapal les recuerda que, en caso de que el servicio de agua potable no sea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, con el número del suministro a la mano, para saber el motivo de la demora.

Es así que al saber que Sedapal realizará cortes de agua en al menos dos distrito de Lima el viernes, 16 de enero, se aconseja no dudar en juntar agua desde ya para evitar inconvenientes en el hogar.