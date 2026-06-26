Ositrán advierte riesgos por suspensión del pago de peajes en carreteras concesionadas

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante un comunicado emitido desde su canal oficial, el Ositrán advirtió los riesgos por suspensión del pago de peajes en carreteras concesionadas en el territorio nacional. Esta medida se dio debido a una demanda presentada contra una empresa.

Comunicado emitido por Ositrán sobre el pago de peajes

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) emitió un comunicado en el que alertó sobre los riesgos que podría generar la suspensión del pago de peajes en las carreteras concesionadas del país, tras algunas interpretaciones ciudadanas relacionadas con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Teniendo en cuenta ello, la institución reguladora, luego de la sentencia emitida en el Expediente N.° 01072-2023-PHC/TC, comentó que, se han generado interpretaciones que, a su consideración, podrían llevar a algunos usuarios a evitar el pago de peajes o promover la suspensión de estos cobros. Por ello, Ositrán detalló que dichos pagos forman parte de los contratos de concesión vigentes y autorizados por el Estado.

El Ositrán informa a la opinión pública: pic.twitter.com/yjH5NdWTqZ — Ositrán Perú (@ositranperu) June 26, 2026

La entidad explicó que el cobro de peajes tiene como finalidad financiar las actividades de conservación, mantenimiento y operación de las carreteras concesionadas que se encuentran bajo su supervisión. Por ello, advirtió que dejar de cumplir con este pago podría afectar directamente la adecuada prestación del servicio vial.

Caso en particular por el que se pronuncian

Asimismo, en dicho comunicado, se enfatizó que un caso que retrata lo señalado es la demanda presentada contra la empresa Concesionaria Peruana de Vías, encargada del tramo vial Desvío Quilca-Arequipa-Matarani-Mollendo-Ilo-Tacna-La Concordia. En dicho proceso se solicita la suspensión del cobro de peaje debido a la supuesta inexistencia de una vía alterna.

Ositrán señaló que la falta de recursos para realizar labores de conservación, reparación y supervisión podría reducir la vida útil de las carreteras y generar condiciones menos seguras para el tránsito vehicular. Además, recordó que existen antecedentes en vías no concesionadas donde la ausencia de mantenimiento adecuado ha contribuido a problemas de infraestructura y accidentes que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía.

Con esta medida, el organismo supervisor reafirmó que uno de sus objetivos es garantizar el correcto funcionamiento del sistema de peajes establecido en los contratos de concesión.

Finalmente, Ositrán reiteró su compromiso con la seguridad necesaria para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial y destacó la importancia de mantener carreteras eficientes y sostenibles que beneficien a todos los ciudadanos que las utilicen sin tener que atravesar por complicaciones que puedan causar inconvenientes en sus recorridos dentro del territorio nacional.