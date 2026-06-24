¿Nuevo diseño? Trenes de la Línea 1 sorprenden al circular por Lima con temática de los Minions

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hace más de una década, la Línea 1 del Metro de Lima se ha convertido en uno de los medios de transporte público más utilizado en toda la capital. A diario, sus trenes movilizan a miles de usuarios que buscan llegar a sus centros de trabajo, estudio u otros destinos en diferentes puntos de la ciudad.

Trenes de la Línea 1 aparecen con temática de los Minions

En las últimas horas, los pasajeros que utilizan este sistema, administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se han visto sorprendidos al ver que los vagones se encuentran diseñados en su totalidad con temática de la famosa franquicia de los Minions.

Esto se debe a que la Línea 1 del Metro de Lima accedió a ser parte de la campaña de lanzamiento de la nueva película titulada Minions & Monstruos, la cual llegará a los cines de nuestro país este miércoles 1 de julio. La actividad busca una intervención de alto impacto buscando modificar la experiencia diaria de miles de pasajeros.

El evento se realizó en el Patio Taller ubicado en el distrito de Villa El Salvador el cual contó con la presencia de los protagonistas de esta cinta, Henry y James. Ambos personajes de este largometraje de Illumination y Universal Pictures, llegaron desde Hollywood para la inauguración y estuvieron presentes junto a personajes de la farándula local y diferentes autoridades.

Personalidades y autoridades estuvieron en presentación del tren Minions.

Campañas en la Línea 1

Es importante precisar que esta es la primera vez que una campaña de película para cines interviene por dentro y fuera de los vagones. El tren Minions & Monstruos contará con figuras de los principales personajes de esta saga la cual cuenta con millones de seguidores en el Perú y el mundo.

Según indicaron, esta campaña impactará a 600 mil pasajeros por día y se reforzará la conexión con el público peruano. Además, los trenes de este medio de transporte ya han presentado publicidades de otras campañas en los últimos años por lo que una iniciativa de este tipo no será ajena para los usuarios.

Minions & monstruos se estrena en el Perú el próximo 1 de julio y los fanáticos ya podrán adquirir las entradas ya que la preventa se encuentra activa en las distintas salas de cine.

En resumen, los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima presentaron una temática de los Minions a propósito de la llegada de una nueva cinta de esta franquicia en las próximas semanas.