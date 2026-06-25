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Vía Expresa: Reabren acceso al zanjón del Paseo de los Héroes Navales tras culminar obras de la Línea 2

Desde hoy, jueves 25 de junio, los vehículos podrán volver a ingresar a la Vía Expresa a través del acceso del Paseo de los Héroes Navales luego que finalizaran las obras de interconexión de la Línea 2 del Metro de Lima y el Metropolitano.

Autoridades reapertura ingreso al zanjón en Paseo de los Héroes Navales.
Autoridades reapertura ingreso al zanjón en Paseo de los Héroes Navales. (ATU)

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/06/2026

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Luego de más de un mes, este jueves 25 de junio, las autoridades anunciaron la reapertura del acceso a la Vía Expresa del Paseo de los Héroes Navales con sentido al sur. Este ingreso al zanjón habría permanecido cerrado debido a la construcción de un túnel que conectará la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima con la del Metropolitano.

Reabren ingreso a la Vía Expresa en el Paseo de los Héroes Navales

De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, esta importante vía ya se encuentra habilitada para los conductores que transitan por el Cercado de Lima y que ayudará a aliviar el intenso tráfico que se registra en la zona. Debido a la restricción, el acceso utilizado por los vehículos era el que se encuentra pasando la Plaza Grau con dirección hacia los distritos de Miraflores, Barranco, entre otros.

A su vez, ATU dejó en claro que los tres carriles superiores de esta avenida continúan en funcionamiento tal como se dio durante el tiempo que se mantuvo cerrado el paso a desnivel. Con ello, la capital recupera una vía de acceso clave a una de las arterias más transitadas de toda la ciudad.

Autoridades reapertura ingreso al zanjón en Paseo de los Héroes Navales.
Autoridades reapertura ingreso al zanjón en Paseo de los Héroes Navales.

Continúan los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima

Como es de conocimiento público, en la actualidad continúa la construcción de la infraestructura subterránea por donde circularán los trenes de la Línea 2 del Metro de Lima. Este sistema de transporte conectará Ate y el Callao en solo 45 minutos reduciendo considerablemente el tiempo de viaje entre estos puntos.

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Además, la futura estación central de dicho sistema, ubicada bajo la avenida 9 de Diciembre, conectará con la estación central del Metropolitano a través de un túnel. La idea es beneficiar a cientos de usuarios que parten desde Lima Norte o Chorrillos para llegar al primer puerto o Lima Este.

De momento, decenas de las estaciones están casi concluidas, mientras que la estación central presenta un avance significativo. Así lo indicó ATU a través de este comunicado a la opinión pública.

"Actualmente, la Estación Central de la Línea 2 registra un avance físico de 77.34 %. Esta obra estratégica fortalecerá la integración del transporte público y mejorará la conectividad entre distintos puntos de Lima y Callao", indicaron.

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En resumen, este jueves 25 de junio anunciaron la reapertura del acceso a la Vía Expresa del Paseo de los Héroes Navales tras finalizar los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima.

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