Vía Expresa: Reabren acceso al zanjón del Paseo de los Héroes Navales tras culminar obras de la Línea 2

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de más de un mes, este jueves 25 de junio, las autoridades anunciaron la reapertura del acceso a la Vía Expresa del Paseo de los Héroes Navales con sentido al sur. Este ingreso al zanjón habría permanecido cerrado debido a la construcción de un túnel que conectará la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima con la del Metropolitano.

Reabren ingreso a la Vía Expresa en el Paseo de los Héroes Navales

De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, esta importante vía ya se encuentra habilitada para los conductores que transitan por el Cercado de Lima y que ayudará a aliviar el intenso tráfico que se registra en la zona. Debido a la restricción, el acceso utilizado por los vehículos era el que se encuentra pasando la Plaza Grau con dirección hacia los distritos de Miraflores, Barranco, entre otros.

A su vez, ATU dejó en claro que los tres carriles superiores de esta avenida continúan en funcionamiento tal como se dio durante el tiempo que se mantuvo cerrado el paso a desnivel. Con ello, la capital recupera una vía de acceso clave a una de las arterias más transitadas de toda la ciudad.

Autoridades reapertura ingreso al zanjón en Paseo de los Héroes Navales.

Continúan los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima

Como es de conocimiento público, en la actualidad continúa la construcción de la infraestructura subterránea por donde circularán los trenes de la Línea 2 del Metro de Lima. Este sistema de transporte conectará Ate y el Callao en solo 45 minutos reduciendo considerablemente el tiempo de viaje entre estos puntos.

Además, la futura estación central de dicho sistema, ubicada bajo la avenida 9 de Diciembre, conectará con la estación central del Metropolitano a través de un túnel. La idea es beneficiar a cientos de usuarios que parten desde Lima Norte o Chorrillos para llegar al primer puerto o Lima Este.

De momento, decenas de las estaciones están casi concluidas, mientras que la estación central presenta un avance significativo. Así lo indicó ATU a través de este comunicado a la opinión pública.

"Actualmente, la Estación Central de la Línea 2 registra un avance físico de 77.34 %. Esta obra estratégica fortalecerá la integración del transporte público y mejorará la conectividad entre distintos puntos de Lima y Callao", indicaron.

En resumen, este jueves 25 de junio anunciaron la reapertura del acceso a la Vía Expresa del Paseo de los Héroes Navales tras finalizar los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima.