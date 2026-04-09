Otorgarán BONO de S/500 en seis regiones: ¿Quiénes serán beneficiados con el subsidio económico?

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizará la entrega de 118 bonos S/500 en seis regiones del país. Conoce quiénes serán beneficiados con el subsidio económico según la Resolución Ministerial N° 116-2026-Vivienda.

¿Qué es el bono BAE del Ministerio de Vivienda?

A través de la Resolución Ministerial N° 116-2026-Vivienda, publicada este jueves 9 de abril en el diario oficial El Peruano, se aprobó la décima convocatoria del 2026 de los bonos de arrendamiento de vivienda para emergencias (BAE). Antes de informar quiénes recibirían el monto de S/500, descubramos en qué consiste el subsidio económico.

Pues bien, de acuerdo a la normativa vigente, el bono BAE es un mecanismo de intervención temporal ante emergencia del Ministerio de Vivienda, que consiste en dar S/500 mensuales a las familias cuyas viviendas fueron declaradas colapsadas o inhabitables debido a los desastres naturales, como las intensas precipitaciones que se registran en diversas regiones del país.

Con ese apoyo del Estado, se permite a los beneficiarios poder costear el alquiler de un espacio seguro con los servicios básicos por un plazo de hasta dos años. Con esta décima convocatoria del MVCS se busca dar una respuesta oportuna y ayudar a los peruanos a recuperar estabilidad y continuar con sus vidas en condiciones adecuadas.

Bono BAE S/500: ¿Quiénes serán beneficiarios?

La resolución resalta que serán 118 bonos BAE que se darán a las familias damnificadas de los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura y San Martín, cuyas casas sufrieron graves daños a consecuencia de las lluvias intensas.

El subsidio económico de S/500 se distribuye en oficinas del Banco de la Nación y forman parte de una estrategia estatal para proteger a poblaciones vulnerables mientras se gestiona su reubicación definitiva. La relación de potenciales beneficiarios para recibir este beneficio se encuentran disponibles en:

Sedes digitales del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda). Así como en el siguiente ENLACE.

Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios.

Décima convocatoria del año 2026 para el otorgamiento de bono BAE en seis regiones.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al BAE?

Estar empadronado por la municipalidad distrital.

por la municipalidad distrital. Vivienda calificada como colapsada e inhabitable.

Ser dueño de la vivienda, no inquilino ni guardián.

de la vivienda, no inquilino ni guardián. Ningún miembro de la familia debe tener otra vivienda en la misma región.

Las familias convocadas y potenciales beneficiarios deben presentar en un plazo máximo de 15 días, a su municipalidad, los documentos correspondientes para dar inicio al trámite. Estos incluyen la solicitud del BAE, el contrato de alquiler y sus declaraciones juradas, cuyos formatos se descargan desde la página web del MVCS.

Es así como se reveló que se autorizó la décima convocatoria de 2026 para otorgar bono BAE de S/500 en seis regiones del país. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Vivienda.