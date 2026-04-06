Cronograma de pagos ONP en abril: ¿Quiénes cobrarán su pensión este jueves 9?

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dio a conocer detalles del cronograma de pagos de pensiones correspondiente a abril de 2026. Conoce si estás en la lista del grupo que se verá beneficiado con el desembolso de su dinero este jueves 9.

Iniciarán pago de pensiones ONP de abril

Llega una buena noticia para los pensionistas. La ONP reportó, a través de sus redes sociales, que desde el 9 de abril se dará inicio al depósito de las pensiones correspondientes al mes de abril para un grupo específico de beneficiarios.

A partir del jueves, más de 777 mil pensionistas a nivel nacional podrán cobrar su dinero siguiendo un cronograma oficial que busca evitar aglomeraciones y garantizar una atención más eficiente. Este proceso de desembolso es supervisado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de acuerdo a la normativa vigente en el país.

De acuerdo con la ONP, las fechas de pago se establecen de manera escalonada según la inicial del apellido paterno del pensionista. La entidad recomendó a los beneficiarios revisar previamente su fecha asignada y, de ser posible, utilizar canales digitales para el retiro de su pensión.

¿Quiénes cobran su pensión ONP este 9 de abril?

De acuerdo a cronograma de pagos de la ONP, el primer grupo en recibir sus aportes acumulados este mes de abril son los jubilados pertenecientes al Decreto Ley 19990 , cuyo apellido paterno inicie con las letras A, B o C.

Los depósitos para estos pensionistas se realizarán en entidades como el Banco de la Nación, Scotiabank, BBVA, GNB Perú, Banbif e Interbank. Si en caso no te encuentres en esa lista, no te preocupes, ya que habrá más fechas para poder cobrar tu dinero. Ten en cuenta las siguientes fechas:

Apellidos de la D-L: 10 de abril.

10 de abril. Apellidos de la M-Q: 13 de abril.

13 de abril. Apellidos de la R-Z: 14 de abril.

14 de abril. Convenios internacionales: 15 de abril.

Asimismo, quienes reciben el beneficio bajo la modalidad de entrega en domicilio deberán esperar entre el 15 y el 24 de abril, periodo en el que se completará la distribución.

Pago ONP a otros regímenes

También ten en cuenta que el miércoles 15 de abril se efectuará el pago a 65,926 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

En caso prefieran que el dinero sea dado en sus respectivos hogares, el personal encargado de la ONP realizará las visitas para el desembolso del 17 al 24 de abril.

De esta manera, los beneficiarios de la ONP empiezan a cobrar su dinero desde el jueves 9 de abril, según la ley vigente, a fin de atender sus principales necesidades y urgencias. El primer grupo beneficiario son aquellos que forman parte del Decreto Ley 19990.