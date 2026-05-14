Transportistas anuncian parao indefinido para el 2 de junio si Ejecutivo no subsidia alza de combustibles

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el alza de combustibles ha generado un impacto significativo en el bolsillo de gran parte de la población. Esto se ha visto reflejado principalmente en el transporte de carga y de pasajeros, urbano y provincial, quienes vienen exigiendo acciones inmediatas al Ejecutivo para mitigar los efectos de esta situación.

Anuncian para indefinido desde el 2 de junio

Precisamente, los principales gremios de transportistas han anunciado una posible paralización para el martes 2 de junio en caso de que el gobierno de José María Balcázar no firme los Decretos de Urgencia que subsidiarían el exceso de costos y así garantizar su operatividad en todo el país.

Así lo indicaron a través de una carta firmada por el puño y letras de sus principales representantes la cual fue enviada al jefe de Estado. En ella piden dar luz verde a estas medidas a raíz del alza de combustibles que viene afectando a su sector y allegados.

"Solicitar la aprobación inmediata de los Decretos de Urgencia que establecen subsidios al transporte terrestre de carga y pasajeros, ante el sostenido incremento en el precio de los combustibles, situación que ha generado un grave impacto económico sobre nuestro sector", indicaron.

Gremios de transportistas anuncia posible paro para el 2 de junio.

Exigen a la PCM respetar acuerdos

Según este documento, estos acuerdos ya habían sido alcanzados y recibidos por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros en un encuentro realizado el pasado 14 de abril. Incluso, los alcances fueron redactados en el Acta de Reunión.

Por ello, recalcaron su pedido a la PCM para garantizar la continuidad de las operaciones ya que el transporte de pasajeros podría paralizar generando un impacto mayor en todo el país.

"El retraso en la aprobación de los mencionados decretos compromete la continuidad del servicio público de transporte de pasajeros y carga, afecta la distribución de bienes esenciales en todo el territorio nacional y pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias vinculadas al sector", añadieron.

Finalmente, los gremios dejaron en claro que la posible paralización, en caso sus reclamos no sean atendidos, será tomada como última alternativa para salvaguardar sus derechos y los de su familia.

De esta manera, los principales gremios de transporte urbano y de carga pesada anunciaron un paro indefinido desde el 2 de junio si el Ejecutivo no publica los Decretos de Urgencia que subsidiaría el alza de combustibles que los afectó en las últimas semanas.