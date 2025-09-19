Paola Ugaz sobre el Papa León XIV: "Cualquier interferencia diplomática podría hacer que postergue su viaje al Perú"

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos días, el Papa León XIV fue noticia en nuestro país debido a lo que fue la frustrada reunión que iba a sostener con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. De acuerdo a la información que llegó desde el Vaticano, el burgomaestre tenía un encuentro privado casi pactado, pero finalmente esta no se dio ya que el Santo Padre quería que su imagen no sea utilizada políticamente.

Sin embargo, el mandamás de la Municipalidad Metropolitana de Lima acusó a una especie de complot orquestado desde nuestro país para cambiar la decisión de Sumo Pontífice. Justamente, Exitosa conversó con la periodista Paola Ugaz para conocer sus impresiones al respecto.

Intromisión diplomática frenaría visita del Papa León XIV

Como se sabe, todo el Perú espera con ansias la visita de Robert Prevost, ahora León XIV, debido a los años que vivió dentro de nuestro país. Sin embargo, la mujer de prensa señaló que cualquier intromisión de índole diplomática o política podrí frenar su vieja la cual aún no tiene fecha programada.

Además, Paola Ugaz precisó que la decisión de no recibir a RLA fue tomada por el propio líder de la iglesia católica y que esta fue compartida a la embajada peruana en Italia. Luego de ello, funcionarios del consulado se comunicación con el entorno del alcalde

"El gobierno de Dina Boluarte está esperando que el Papa venga el otro año a Perú, entonces cualquier interferencia diplomática o que se yo, podría hacer que postergue su viaje a Perú y los peruanos están esperando esa llegada", indicó.

Rechazo del Papa a RLA es inédito

Seguidamente, la postura tomada por León XIV fue inédita ya que nunca antes se había movido a un invitado ya programado. Según precisó, las cartas enviadas por diferentes organizaciones peruanas que rechazan la ideología del burgomaestre y que compartieron sus últimas declaraciones con el Papa.

Finalmente, el líder de Renovación Popular habría asistido a esta audiencia con el hermano del exobispo Juan Luis Cipriani, quien ha sido acusado de presuntos delitos sexuales.

"Este cambio de boletas no se ha hecho nunca en el Vaticano por que el Papa recibe a todos. Ha tenido que pasar una situación muy especial que tiene que ver con las cartas que envió la organización de José Enrique Escardó y otra suma de hechos. Además que venga con el hermano de Juan Luis Cipriani", añadió.

De esta manera, la periodista Paolo Ugaz dejó en claro que cualquier interferencia diplomática y política podría frenar una posible visita del Papa León XIV al Perú.