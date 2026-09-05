Mario Irivarren y Onelia Molina compran departamentos en el mismo edificio: ¿serán vecinos?

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren y Onelia Molina terminaron hace varios meses y cada uno tomó su propio camino, pero ahora una curiosa coincidencia volvió a poner sus nombres juntos. Resulta que ambos compraron departamentos en el mismo edificio de San Isidro.

Así compraron Mario y Onelia sus departamentos

Todo empezó hace aproximadamente dos años, cuando Mario Irivarren encontró un proyecto inmobiliario en San Isidro que todavía estaba prácticamente en planos.

Según contó en el pódcast La Manada, en ese momento visitó el lugar, le gustó la propuesta y decidió comprar un departamento porque, además, consiguió un buen acuerdo con la constructora.

La cosa curiosa vino después. Por aquel entonces, Onelia Molina todavía era su pareja, así que Mario le comentó sobre el proyecto y le recomendó que también le echara un vistazo.

"Claramente, cuando llegué a casa, se lo comenté a Onelia, que en ese entonces era mi pareja. Le dije: 'Oye, el proyecto está bueno, deberías, no sé, igual darte una vuelta, chequearlo'", contó.

Molina siguió la recomendación, visitó el proyecto y también quedó convencida. Así que terminó comprando su propio departamento en el mismo edificio, aunque en ese momento ninguno de los dos sabía que esta coincidencia terminaría generando tanta curiosidad entre sus seguidores.

Con el paso del tiempo, ambos recibieron sus propiedades. Irivarren incluso compartió en sus historias de Instagram una imagen del interior de su departamento junto a un mensaje en el que celebró haber visto materializado el fruto de su esfuerzo.

¿Mario Irivarren y Onelia Molina serán vecinos?

La coincidencia se hizo todavía más evidente cuando Onelia publicó imágenes de las remodelaciones que viene realizando en su inmueble. Sus seguidores comenzaron a comparar los acabados y rápidamente notaron que ambos departamentos estaban en el mismo edificio.

Como era de esperarse, las especulaciones empezaron a aparecer. Sin embargo, Mario se encargó de bajar las revoluciones y explicar que detrás de todo no hay ningún intento de volver a estar cerca de su expareja.

"Los dos tenemos un departamento en el mismo edificio, pero ninguno lo compró para vivir. O sea, ninguno lo compró como vivienda, los dos lo compramos como inversión. Como para tener un activo, para tener un inmueble, para alquilarlo", explicó.

Además, el exchico reality reveló que él pagó su propiedad al contado y que no conoce mayores detalles sobre cómo Onelia realizó su compra. Incluso aseguró que ni siquiera sabe en qué piso está el departamento de su expareja. "No sé en qué piso está el departamento de Onelia, nunca le pregunté", señaló.

Así que, aunque Mario Irivarren y Onelia Molina compraron departamentos en el mismo edificio de San Isidro, no serán vecinos de la manera que muchos podrían imaginar. Ambos adquirieron sus propiedades como inversión y ninguno planea vivir allí.