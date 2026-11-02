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Lluvias en trece departamentos

Continuarán las lluvias: Senamhi pronostica precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento en 90 provincias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que el evento se registrará desde el miércoles 4 hasta el viernes 6 de noviembre en 90 provincias de 13 departamentos del país.

Alerta por lluvias intensas.
Alerta por lluvias intensas. ASISMET

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 02/11/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.º 451 ante la continuidad de precipitaciones en la costa norte y sierra. El documento oficial fue publicado este 2 de noviembre de 2026 y comprende un periodo de vigencia de 3 días.

El fenómeno meteorológico iniciará el miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas y se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas. En esa línea, la institución reportó que estas lluvias y lloviznas estarán acompañadas de descargas eléctricasráfagas de viento en las zonas señaladas.

Senamhi prevé nivel extremo en 13 departamentos del 4 al 6 de noviembre

De acuerdo con el cronograma del aviso nacional, el nivel máximo de peligro clasificado como Extrema se registrará durante 2 días, mientras que el nivel Fuerte abarcará 1 día. Para la categoría máxima, el reporte técnico señala que se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud en las localidades comprendidas.

"Sea extremadamente precavido. Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades", indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

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Cabe mencionar que el miércoles 4 de noviembre, entre las 12:00 horas y las 23:59 horas, el nivel 'Extremo' alcanzará a 13 departamentos90 provincias. Asimismo, el jueves 5 de noviembre, desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas, dicho nivel se mantendrá vigente en 11 departamentos del territorio nacional.

No obstante, para el viernes 6 de noviembre de 2026, en el horario de 00:00 horas a 23:59 horas, la clasificación cambiará a nivel 'Fuerte' en 12 departamentos, donde se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos. 

Áncash, Cajamarca y Lima registran el mayor número de provincias en el reporte de 90 jurisdicciones

Para el miércoles 4 de noviembre, el reporte comprende 90 provincias en 13 departamentos, destacando principalmente Huaraz y Santa en Áncash; Jaén y Chota en Cajamarca; Lima, Cañete y Huaral; así como Trujillo en La Libertad y Huamanga en Ayacucho. 

Asimismo, en el norte figuran Piura, Sullana, Chiclayo y Tumbes, mientras que en el centro y sur se incluyen Arequipa, Ica, Chincha, Huancavelica, Andahuaylas y Espinar. Revisa la siguiente imagen para conocer todas las provincias que serán afectadas por las precipitaciones.

Distritos afectados por las precipitaciones
Todas las provincias afectados por las precipitaciones

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