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Atetado mortal

Carabayllo: asesinan a conductor de custer adulto mayor en plena ruta y con pasajeros a bordo

Un adulto mayor fue interceptado por sujetos a bordo de un automóvil negro, quienes le dispararon cuatro veces mientras conducía una cúster con pasajeros en Carabayllo.

Asesinan conductor adulto mayor en Carabayllo
Asesinan conductor adulto mayor en Carabayllo (Composición Exitosa)

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 11/11/2026

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Un conductor de transporte público fue asesinado de cuatro disparos mientras realizaba su recorrido habitual y trasladaba pasajeros en una unidad de la empresa Etsicda, conocida como Punchauca. El crimen ocurrió en el distrito de Carabayllo y generó preocupación entre sus compañeros de trabajo, quienes auxiliaron a la víctima tras el ataque.

Ataque mortal contra transportista

El atentado se registró a la altura del paradero Vega, en la carretera Vencedores, con dirección a Canta, exactamente en el kilómetro 22 y medio. Según los primeros testimonios, la víctima, un adulto mayor identificado como Mauro, era seguida por un automóvil negro que habría aprovechado una curva para interceptar la cúster y dispararle en dos oportunidades.

Pese a recibir los primeros impactos de bala, el transportista continuó conduciendo. Sin embargo, el vehículo negro volvió a cerrarle el paso y sus ocupantes le dispararon dos veces más antes de escapar. Tras lo ocurrido, sus propios compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron en la misma unidad hasta el hospital Sergio Bernales de Collique, donde llegó sin signos vitales.

Una trabajadora de la empresa brindó detalles del asesinato y señaló que el ataque habría ocurrido cerca de personal militar y efectivos policiales motorizados, quienes, según su versión, no intervinieron para detener a los responsables.

"Lo mataron a un compañero transportista. Él estaba en ruta y con pasajeros a bordo. Le dieron dos horas en la curva y aquí dos más. Era un auto negro y le dieron cuatro disparos, porque mis compañeros dicen que lo vieron y lo llevaron al hospital de Collique. Lo han matado cuando los militares estaban sentados, y ellos no hicieron nada, solo se corrieron para dentro. También habían dos motos de los halcones, pero han esperado a que pase todo para recién salir", indicó la trabajadora.

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Finalmente, la cúster fue trasladada a la comisaría de El Progreso, donde se realizan las diligencias correspondientes. La zona permanece cercada a la espera de los peritos y personal de Criminalística. Asimismo, al tratarse de un sector comercial, las cámaras de seguridad serán importantes para reconstruir el ataque e identificar a los responsables.

El asesinato de este conductor vuelve a evidenciar la creciente violencia que enfrenta el sector transporte en Lima, donde los choferes se exponen diariamente a ataques mientras cumplen con sus jornadas laborales. La reiteración de estos crímenes genera temor entre trabajadores y pasajeros, y plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar su seguridad.

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