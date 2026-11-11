Carabayllo: asesinan a conductor de custer adulto mayor en plena ruta y con pasajeros a bordo

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un conductor de transporte público fue asesinado de cuatro disparos mientras realizaba su recorrido habitual y trasladaba pasajeros en una unidad de la empresa Etsicda, conocida como Punchauca. El crimen ocurrió en el distrito de Carabayllo y generó preocupación entre sus compañeros de trabajo, quienes auxiliaron a la víctima tras el ataque.

Ataque mortal contra transportista

El atentado se registró a la altura del paradero Vega, en la carretera Vencedores, con dirección a Canta, exactamente en el kilómetro 22 y medio. Según los primeros testimonios, la víctima, un adulto mayor identificado como Mauro, era seguida por un automóvil negro que habría aprovechado una curva para interceptar la cúster y dispararle en dos oportunidades.

Pese a recibir los primeros impactos de bala, el transportista continuó conduciendo. Sin embargo, el vehículo negro volvió a cerrarle el paso y sus ocupantes le dispararon dos veces más antes de escapar. Tras lo ocurrido, sus propios compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron en la misma unidad hasta el hospital Sergio Bernales de Collique, donde llegó sin signos vitales.

Una trabajadora de la empresa brindó detalles del asesinato y señaló que el ataque habría ocurrido cerca de personal militar y efectivos policiales motorizados, quienes, según su versión, no intervinieron para detener a los responsables.

"Lo mataron a un compañero transportista. Él estaba en ruta y con pasajeros a bordo. Le dieron dos horas en la curva y aquí dos más. Era un auto negro y le dieron cuatro disparos, porque mis compañeros dicen que lo vieron y lo llevaron al hospital de Collique. Lo han matado cuando los militares estaban sentados, y ellos no hicieron nada, solo se corrieron para dentro. También habían dos motos de los halcones, pero han esperado a que pase todo para recién salir", indicó la trabajadora.

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Finalmente, la cúster fue trasladada a la comisaría de El Progreso, donde se realizan las diligencias correspondientes. La zona permanece cercada a la espera de los peritos y personal de Criminalística. Asimismo, al tratarse de un sector comercial, las cámaras de seguridad serán importantes para reconstruir el ataque e identificar a los responsables.

El asesinato de este conductor vuelve a evidenciar la creciente violencia que enfrenta el sector transporte en Lima, donde los choferes se exponen diariamente a ataques mientras cumplen con sus jornadas laborales. La reiteración de estos crímenes genera temor entre trabajadores y pasajeros, y plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar su seguridad.