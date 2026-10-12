Papa León XIV podrá realizar su gira por Latinoamérica tras un descanso de 5 a 7 días luego de operación, afirma neumólogo

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El anuncio realizado por el papa León XIV sobre su próxima intervención quirúrgica en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado en evaluaciones médicas rutinarias, ha puesto el foco en los detalles médicos de este tipo de procedimientos. Ante ello, la opinión especializada ha brindado un panorama sumamente alentador sobre el pronóstico del Santo Padre.

El diagnóstico: un nódulo no implica necesariamente malignidad

En entrevista con Exitosa, el médico neumólogo de EsSalud, el Dr. Octavio Cubas, explicó que un nódulo pulmonar es una lesión parenquimatosa hallada comúnmente en exámenes radiológicos de control.

El especialista aclaró que esta imagen no significa necesariamente cáncer, ya que puede tratarse de una lesión benigna, como tejido cicatricial producto de una neumonía antigua o incluso secuelas de afecciones como la tuberculosis. Por ello, avaló la decisión médica de extraer la lesión para realizar un estudio histológico preciso.

Cinco a siete días de recuperación y luz verde para su gira

Uno de los puntos más relevantes abordados por el especialista fue el tiempo estimado de reposo y la viabilidad de la agenda internacional del pontífice. Según indicó el Dr. Cubas, al tratarse de una intervención quirúrgica ejecutada bajo técnicas de mínima invasión, el cuerpo médico prevé una recuperación sumamente rápida y sin complicaciones.

"Yo creo que el papa estará en forma óptima para realizar todas sus visitas en cinco a 7 días. Lo importante es que esto es una cirugía de mínima invasión con los cirujanos [...] que tienen una experticia profunda y que no va a haber ninguna complicación", señaló el neumólogo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el doctor Octavio Cubas, médico neumólogo de EsSalud, señaló que el papa León XIV podrá realizar su gira por Latinoamérica sin problemas luego de descansar entre cinco y siete días tras la operación que se someterá por... pic.twitter.com/ApsnX5gjH0 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 13, 2026

Gracias a este pronóstico favorable, el líder de la Iglesia Católica podrá superar la intervención sin contratiempos mayores y se mantendrá en condiciones óptimas para llevar a cabo su anunciada gira por Latinoamérica programada para las próximas semanas.

Fieles se unen en oración

Paralelamente al proceso médico del sumo pontífice, la feligresía internacional ha demostrado masivas muestras de respaldo espiritual. A través de iniciativas como el Rosario Global por la Paz —programado para el próximo 22 de octubre—, más de 200 000 católicos en todo el mundo y más de 10 000 en el Perú se han unido en cadenas de oración por la salud del papa León XIV.

La evaluación de los especialistas confirma que la intervención a la que se someterá el papa León XIV es un procedimiento seguro y controlado. Con un tiempo estimado de recuperación de apenas una semana, el Santo Padre podrá dejar atrás este control médico y retomar con total normalidad su agenda pastoral y sus esperados viajes internacionales por la región.