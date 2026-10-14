Papa León XIV no podría viajar a Cusco tras cirugía, señala Pazzoli: "El asunto de la altura le podría provocar algunos problemas"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El viaje del papa León XIV a Perú podría sufrir modificaciones luego de la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido. En diálogo con Exitosa, Guido Pazzoli, periodista en Roma y especializado en la cobertura del Vaticano, señaló que la visita del pontífice a Cusco sería el punto más complicado de su recorrido por Sudamérica debido a las exigencias físicas que implica la altitud de la Ciudad Imperial.

Según explicó, el itinerario todavía no tendría cambios definitivos, pues la decisión dependerá de los resultados de los análisis médicos y de cómo evolucione el estado de salud del papa durante los próximos días.

"Lo que ya se sabe es que posiblemente no podrá ir al Cusco porque el asunto de la altura, 3.300 metro s, es algo que le podría provocar algunos problemas", manifestó Pazzoli durante la entrevista.

Altura de Cusco sería un desafío para el papa

El periodista sostuvo que la altitud de Cusco podría convertirse en un factor determinante para decidir si León XIV cumple con todas las actividades previstas en territorio peruano.

A ello se sumarían las condiciones de los vuelos, debido a que el ambiente de las cabinas de los aviones presenta una humedad reducida, aspecto que puede resultar incómodo para personas con problemas respiratorios.

Pazzoli también explicó que la posible cancelación de la visita a la Ciudad Imperial sería una modificación puntual, en lugar de una suspensión automática de toda la gira por Latinoamérica.

"Lo más probable es que el único punto del viaje, de todo el viaje entre los tres países, el único punto en el cual están tratando de hacer este cambio, e stán tratando de anular el viaje al Cusco" , indicó el periodista, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.

El comunicador recordó, además, que el desarrollo del recorrido dependerá de la recuperación del pontífice y de las recomendaciones médicas que reciba antes de emprender el viaje.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Guido Pazzoli, periodista en Roma, se refirió a las posibles dificultades que podría enfrentar el papa León XIV para viajar a Cusco tras su cirugía. El comunicador señaló que la altura de la Ciudad Imperial podría representar un desafío para el pontífice, por lo que su visita allí podría cancelarse. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 14, 2026

Resultados de la biopsia serán determinantes

Durante la conversación, Pazzoli señaló que los especialistas debían analizar el tejido extraído durante la intervención para determinar si existían células cancerígenas. Los resultados de la biopsia serían importantes para establecer los siguientes pasos del tratamiento y evaluar si el papa está en condiciones de mantener su agenda internacional.

El periodista consideró que, si los análisis no detectan células cancerígenas en el tejido examinado y la recuperación continúa favorablemente, el pontífice podría realizar el viaje con medidas de precaución y supervisión médica.

"Entonces ahí va a tener el ok para el viaje, obviamente bajo precaución", sostuvo Pazzoli al referirse a ese posible escenario.

No obstante, sus declaraciones corresponden a una evaluación periodística y no constituyen una confirmación médica sobre el estado del papa ni sobre la decisión final respecto de su itinerario.

La visita de León XIV a Cusco permanece como una posibilidad sujeta a evaluación. Los resultados médicos y la evolución posoperatoria serán fundamentales para determinar si el pontífice puede recorrer la Ciudad Imperial o si deberá modificarse esa parte de su agenda en Perú.