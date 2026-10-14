El papa León XIV tiene una evolución posoperatoria normal tras cirugía, informa el Vaticano

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Vaticano informó sobre la evolución médica del papa León XIV tras su cirugía y señaló que los resultados confirman una recuperación posoperatoria dentro de los parámetros normales.

Actualización sobre el estado de salud del papa León XIV

El sumo pontífice se viene recuperando de la intervención quirúrgica a la que se sometió ayer martes, 13 de octubre, en el que se le extirpó el lóbulo inferior de su pulmón derecho luego de que en un inicio se le halle un nódulo pulmonar.

Fue una operación que ya estaba programada y que concluyó con éxito, sin embargo, el examen histológico intraoperatorio posterior confirmó que padece de cáncer tras el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como lo habían anticipado los análisis preoperatorios.

Ahora, este miércoles, 14 de octubre, el Vaticano brindó una actualización del estado de salud del Santo Padre a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales de acuerdo a información vertida por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax innecesarios tras la cirugía. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención quirúrgica realizada", se lee.

Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal. Más información: https://t.co/uarGcb5YAF @HolySeePress https://t.co/bklYbzrdOs October 14, 2026

Además, se agrega que el máximo representante de la Iglesia católica en el mundo "se sometió a fisioterapia respiratoria" y "comenzó a caminar por su habitación". De igual manera, se señala que "retomó su dieta habitual, desayunando y almorzando". "El proceso avanza según lo previsto", concluye el texto.

Keiko Fujimori afirma que preparativos por llegada del papa León XIV "continúan"

La mañana de este miércoles, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, brindó declaraciones a la prensa y afirmó que los preparativos por la visita del papa León XIV al país "continúan" tras sostener una reciente reunión en el Consejo de Ministros y que de igual manera están a la espera de una comunicación oficial desde el Vaticano.

"Ayer hemos tenido una reunión del Consejo de Ministros y todos los preaparativos de la visita de su santidad el papa continúan. Nosotros tenemos una actitud positiva y queremos estar convencidos de que el papa se va a recuperar", refirió.

Un día después de que el papa León XIV se sometiera a una cirugía en el que se le extirpó el lóbulo inferior de su pulmón derecho, desde el Vaticano informaron que los resultados confirman que tiene una recuperación posoperatoria dentro de los parámetros normales.