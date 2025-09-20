Papa León XIV rechazó reunión con López Aliaga para evitar manipulación política, afirma periodista

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo exclusivo con Exitosa, la autora del libro 'León XIV: Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI', Elise Ann Allen, explicó que el Sumo Pontífice evitó reunirse con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, debido a que Perú atraviesa por una etapa electoral y tal encuentro habría infringido la neutralidad del Vaticano.

¿Por qué el Papa León XIV rechazó reunión con RLA?

Como se recuerda, el miércoles 17 de septiembre, López Aliaga intentó tener un encuentro privado con el Papa León XIV por medio de una audiencia general, utilizando su posición como líder del municipio de Lima durante su visita al Vaticano; sin embargo, su encuentro fue denegado. El burgomaestre calificó este hecho como una estrategia o especie de complot orquestado desde nuestro país para perjudicar su imagen pública ante el Santo Padre.

Pero surge un nuevo detalle. Durante una entrevista con el programa 'Hablemos Claro', la periodista Ann Allen, no solo brindó detalles sobre su libro que recoge la primera entrevista oficial de León XIV, sino que también se animó a revelar cuál pudo ser el motivo que frustró el encuentro entre el mandamás de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Robert Prevost.

Según detalló, es contra la política del Vaticano que una autoridad se reúna con el Sumo Pontífice en medio de un proceso electoral como el que se desarrollará en Perú. Agregó que brindarle a un candidato político la oportunidad de sacarse una foto con León XIV podría haber sido interpretado como un gesto de apoyo, especialmente al recordar que su Santidad es nacionalizado peruano.

"Fue un error en comunicación o algo, pero es importante mantener la neutralidad del Vaticano o del Papa, en especial porque ese Papa (León XIV) tiene sus raíces en Perú. Si es visto con político peruano ese tendría más peso. Entonces el Vaticano tiene más cuidado en ese sentido. (...) El Vaticano no quiere involucrarse. Un gesto así (reunirse con el alcalde) podría manipularse para fines políticos", comentó.

Por respeto a la neutralidad del Vaticano

Seguidamente, la periodista y escritora sostuvo que el Vaticano busca mantener su posición neutral y evitar cualquier señal que pueda prestarse a interpretaciones políticas no solo con autoridades peruanas, sino también con otros países.

Ann Allen también reiteró que se estima que el Papa León XIV podría visitar el Perú después de las Elecciones 2026, ya que evitaría una manipulación de su imagen con fines partidarios. "Es muy importante eso para este Papa, él quiere ser pastor antes de todo", sentenció.

La decisión del Papa León XIV de evitar un encuentro con Rafael López Aliaga refleja el cuidado del Vaticano por mantener su neutralidad en contextos políticos como los próximos comicios electorales en Perú, según detalló la periodista Ann Allen a Exitosa.