Emotivo adiós: Así fue el multitudinario y último Domingo de Pascua del Papa Francisco

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 20 de abril de 2025 se convirtió en la fecha que marcó el final de un ciclo en la historia católica. Jorge Mario Bergoglio, a pesar de su fragilidad física, cumplió con el rito pascual ante una plaza desbordada de flores y emoción.

El Papa Francisco encabezó la Misa de Resurrección con una determinación que conmovió al mundo entero, centrando sus últimas fuerzas en pedir el fin de los conflictos bélicos en un contexto global de alta tensión.

Easter Sunday last year 💔 pic.twitter.com/q9Vc7GSPSZ — Catholic Sat (@CatholicSat) April 5, 2026

Un llamado urgente por la paz y el fin de las guerras

Durante el tradicional mensaje "Urbi et Orbi", el pontífice argentino no dudó en señalar las heridas abiertas de la humanidad. Según los registros oficiales de la Santa Sede, el Papa enfocó su discurso en la crisis humanitaria de Tierra Santa y Ucrania. Francisco instó a los líderes políticos a buscar el diálogo, transformando su aparición en un testamento político y espiritual de fraternidad universal.

"Pidamos que el dinero invertido en armas se convierta en pan para los hambrientos y medicina para los enfermos", expresó con voz pausada pero firme.

Esta frase sintetizó su visión de una Iglesia volcada hacia los más vulnerables. La nota informativa destaca que, tras la bendición, Francisco recorrió la plaza en el papamóvil para saludar personalmente a los peregrinos, regalando sonrisas que muchos interpretaron como una despedida definitiva de su pueblo.

Las últimas palabras del Papa y su legado eterno

La ceremonia terminó con un mensaje de aliento para las nuevas generaciones de católicos. Tras el evento, trascendió que su estado de salud empeoró rápidamente. En sus momentos finales, el pontífice mantuvo su esencia humilde. "Acuérdense de los pobres. No se olviden de ellos", fueron las palabras que el Papa Francisco dirigió a sus colaboradores cercanos antes de fallecer el lunes 21 de abril.

Este primer aniversario de su partida coincide con el inicio del pontificado de León XIV, quien hoy recordó la labor de su predecesor. La jornada del último Domingo de Pascua del Papa Francisco es recordada hoy como el acto final de un hombre que buscó reformar la Iglesia desde la sencillez. El mensaje de resurrección y esperanza que dejó en San Pedro sigue resonando como la guía principal para los católicos que hoy conmemoran su vida y obra.

Hoy, bajo el liderazgo de León XIV, la Iglesia busca preservar ese legado de justicia social y cercanía con los fieles que Bergoglio defendió hasta su último aliento en la Plaza de San Pedro.