Papa León XIV habló en 10 idiomas en su mensaje por Domingo de Pascua y pidió por la paz mundial

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Papa León XIV sorprendió al mundo al dirigirse en 10 idiomas durante su mensaje de Pascua 2026, reforzando su carácter universal y enviando un mensaje directo de paz, diálogo y unidad en un contexto global marcado por conflictos.

El discurso, emitido desde el Vaticano en el tradicional mensaje "Urbi et Orbi", tuvo como eje principal la necesidad de superar la violencia y apostar por el entendimiento entre naciones. Según Vatican News, el pontífice buscó acercarse a distintos pueblos al expresarse en varios idiomas, un gesto que subraya la dimensión global de su mensaje.

Pope Leo XIV wishing the faithful a Happy Easter in 10 languages; Italian, French, English, German, Castilian, Portuguese, Polish, Arabic, Mandarin Chinese, and Latin. pic.twitter.com/xRpGlV4u08 — Catholic Sat (@CatholicSat) April 5, 2026

Papa León XIV habló en 10 idiomas para un mensaje global

Durante su intervención, el Papa utilizó 10 idiomas distintos, una decisión que refuerza su intención de llegar a millones de personas en todo el mundo. Este gesto no solo fue simbólico, sino que también buscó transmitir cercanía y unidad entre culturas en una fecha clave para los católicos.

Según Vatican News, este recurso permitió que el mensaje de Pascua tuviera un alcance más amplio y directo, alineado con la idea de una Iglesia abierta y universal. Además, el pontífice destacó que la Resurrección representa una oportunidad para renovar la esperanza en medio de un escenario internacional complejo.

En ese sentido, el Papa expresó que la Pascua no debe quedarse en lo simbólico, sino traducirse en acciones concretas. "Jesús ha resucitado, demos vida", señaló durante la vigilia, reforzando el sentido de transformación personal y colectiva.

Pope Leo XIV on Easter Sunday: "Death is always lurking. We see it present in injustice, in partisan selfishness, in the oppression of the poor, in the lack of attention to the most vulnerable. We see it in violence, in the wounds of the world, in the cries of pain that rise up... pic.twitter.com/O8iM7ZoM0H — Catholic Sat (@CatholicSat) April 5, 2026

Llamado urgente a la paz y al diálogo mundial

El segundo eje del mensaje fue un pedido firme por la paz mundial, en el que el Papa instó a dejar de lado la violencia y apostar por el diálogo como herramienta principal para resolver conflictos. Su mensaje evitó mencionar países específicos, pero apuntó a una problemática global.

Según Vatican News, León XIV advirtió sobre el riesgo de normalizar la guerra y la violencia, e insistió en que la humanidad necesita recuperar el camino del entendimiento. "La paz es posible cuando se busca con sinceridad", fue una de las ideas centrales transmitidas durante su intervención.

Asimismo, el pontífice invitó a las personas a reflexionar sobre actitudes como el egoísmo y el odio, señalando que estos factores también alimentan los conflictos. De esta manera, vinculó el cambio personal con la posibilidad de construir sociedades más justas.

El mensaje también incluyó una convocatoria a la oración como herramienta para promover la paz, reforzando el rol espiritual en la búsqueda de soluciones frente a la violencia.