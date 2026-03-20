IPE advierte que crecimiento proyectado de 3,2 % en 2026 es positivo pero insuficiente

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó la proyección de crecimiento del 3,2 % para 2026 anunciada por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. Si bien consideró que la cifra es positiva y ubica al país entre los líderes de la región, advirtió que resulta insuficiente para una economía pequeña y emergente como la peruana.

Un crecimiento que se perdió

El especialista recordó que durante la década pasada el Perú crecía a tasas superiores al 5 % y 6 %, lo que permitió reducir la pobreza y mejorar los ingresos de la población.

"Esas fueron las tasas que nos permitieron, como país, reducir la pobreza. Ahora, 3,2 % es bueno, pero claramente no es suficiente", señaló.

El economista destacó que el 2025 fue un año de generación de empleo bastante alto, lo que impulsó los ingresos. Incluso, descontando el efecto de la inflación, los salarios reales lograron superar los niveles pre-pandemia. "Nos ha tomado varios años, pero con el impulso del empleo, por fin alcanzamos esos niveles", explicó.

Líderes en la región

Aunque reconoció que el Perú se mantiene entre los líderes de la región en términos de crecimiento, insistió en que la meta debería ser más ambiciosa. "Necesitamos crecer a tasas más altas, por lo menos del 5 %", afirmó, subrayando que la informalidad sigue siendo un obstáculo estructural para el desarrollo.

El especialista atribuyó buena parte de la desaceleración al "descalabro político" de los últimos diez años, donde el país sufrió una serie de cambios constantes en la política.

"Hemos tenido récord en número de presidentes, presidentes del Consejo de Ministros y ministros de Economía. Bajo un escenario de tanta incertidumbre es difícil llevar a cabo cualquier tipo de programa y tener una agenda de desarrollo", sostuvo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), manifestó que el crecimiento del 3.2 % proyectado para el 2026 no es malo, sin embargo, para una economía pequeña como la peruana es insuficiente. Precisó que la crisis... pic.twitter.com/X2wglr0UIS — Exitosa Noticias (@exitosape) March 21, 2026

El rol de Julio Velarde

Finalmente, resaltó la labor de Julio Velarde al frente del BCRP, señalando que gracias a su gestión se ha mantenido la estabilidad de la moneda, aún frente a los constantes abruptos entre los poderes del Estado.

"Buena parte de esta falta de crecimiento tiene que ver con la incertidumbre política, que no es menor. Es cuando escuchamos que el Perú viene creciendo a pesar de todo el vaivén político, que el Perú viene creciendo por Julio Velarde", concluyó.

El análisis del IPE pone en perspectiva la proyección de crecimiento del 3,2 % para 2026: aunque positiva, no alcanza el nivel necesario para transformar una economía pequeña y altamente informal como la peruana.

La estabilidad monetaria lograda por el BCRP ha sido clave, pero la incertidumbre política sigue siendo el principal freno para alcanzar tasas de expansión superiores al 5%, consideradas indispensables para reducir la pobreza y consolidar el desarrollo.