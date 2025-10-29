Paro del 4 de noviembre: Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú se une a la movilización

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese al estado de emergencia decretado en Lima y Callao, en los últimos días siguió reportándose la muerte de conductores de transporte público a manos de sicarios. El último caso se dio el pasado lunes 27 de octubre cuando un chofer de la empresa Levintur perdió la vida tras ser abordado por dos sujetos a bordo de una moto lineal en el avenida Néstor Gambeta en el Callao.

Asociación Nacional de Conductores Profesionales se suma al paro

Como era de esperarse, los dirigentes gremiales de este sector se pronunciaron sobre este hecho y en solo cuestión de horas anunciaron la realización de un nuevo paro general programado para este 4 de noviembre. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado.

Ahora, la Asociación Nacional de Conductores Profesionales hizo lo propio y mediante las redes sociales comunicó que participarán en esta movilización ya que se encuentran mortificados por el reciente fallecimiento de dos compañeros en pleno estado de emergencia.

Además, expresaron su total rechazo contra la gestión de José Jerí al asegurar que no están tomando las acciones necesarias para frenar la ola de criminalidad que vive el país.

"Los conductores profesionales del transporte urbano de Lima y Callao hemos decidido ir a un paro de 24 horas este martes 4 de noviembre. En solo 48 horas, dos conductores han sido víctimas mortales, lo que refleja la grave inseguridad que enfrentamos día a día en el ejercicio de nuestra labor", indicaron.

Sector de transportistas no acatarán nuevo paro

Sobre este tema, Exitosa conversó con el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, para conocer su postura frente a esta nueva marcha convocada para el 4 de noviembre.

De acuerdo a sus palabras, las empresas de su organización no pararán sus operaciones ya que no considera necesario hacerlo debido a que el gobierno viene actuando de manera prudente para frenar los ataques a su sector.

"Consideramos que, racionalmente, si se está trabajando en estos 15 días, si se han hecho suyo varias cosas que hemos propuesto, ¿por qué tendríamos que ir a un paro? creo que la inteligencia nos dice: debemos dejar de trabajar", precisó.

De esta manera, la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú anunció que participará del nuevo paro convocado para el próximo martes 4 de noviembre luego de la lamentablemente muerte de un conductor en el Callao en pleno estado de emergencia.