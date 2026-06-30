Paro en Moquegua: Un muerto tras bloqueo, suspensión de clases y crisis por Proyecto de Ley 11658

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Moquegua viene viviendo un paro indefinido por la aprobación del Proyecto de Ley 11658. Esta medida provocó bloqueos en la Panamericana Sur, resultando en la muerte de un conductor tras chocar contra unas rocas. La paralización afecta gravemente el tránsito, el comercio y la educación regional.

Gestión política ante la crisis territorial

Las autoridades regionales lideradas por Gilia Gutiérrez llegaron a Lima a buscar una salida. Según la gobernadora, existe una indignación local porque la norma fue elaborada desde un escritorio sin sustento técnico ni histórico, generando un rechazo generalizado en toda la población afectada.

"El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha escuchado al pueblo de Moquegua, nuestros argumentos válidos, técnicos, sociales e históricos. Ha manifestado que el Congreso ha sido sorprendido por la Presidencia del Consejo de Ministros, producto de un proyecto de ley mal trabajado desde el escritorio", declaró para Canal N.

#EnVivo



Gobernadora de Moquegua: "El presidente del Congreso ha señalado de que han sido sorprendidos por la PCM, no tenían conocimiento que había discordia o disconformidad con este proyecto de ley. También ha manifestado que hoy la solución es que el presidente de la República... pic.twitter.com/Hyq96qDRbw — Canal N (@canalN_) June 30, 2026

Rospigliosi sostuvo que fueron sorprendidos por el Ejecutivo. La solución planteada es que el Poder Ejecutivo observe la autógrafa de ley, lo que permitirá al Congreso proceder con su archivamiento definitivo y calmar así el malestar social generado en Moquegua.

Los alcaldes presentes en la capital reiteraron que no permitirán que se vulneren los límites históricos de sus distritos. Aseguraron que la unidad regional es inquebrantable frente a decisiones centralistas que desconocen la realidad geográfica y los derechos económicos que corresponden a la zona.

#CongresoInforma | El presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, sostuvo una reunión con la gobernadora regional de Moquegua y alcaldes de la región, escuchó sus principales demandas y reafirmó su disposición de impulsar iniciativas en favor del desarrollo de Moquegua. 🇵🇪 pic.twitter.com/wf2a1LxCJQ — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 30, 2026

Impacto social, educativo y económico regional

Mientras las negociaciones avanzan en la capital, la UGEL Ilo suspendió clases presenciales y virtuales en la provincia. Esta medida busca proteger a los estudiantes. Asimismo, el Mercado Central de Moquegua cerró sus puertas, mientras los ciudadanos sufren por el incremento en los pasajes.

El bloqueo en la Panamericana Sur permanece como el punto más crítico, con cientos de camiones varados. La tragedia marcó la jornada tras la muerte de Teófilo Choque Toledo. La Policía investiga quiénes colocaron los obstáculos para deslindar las responsabilidades por este lamentable hecho.

Las unidades de carga pesada, muchas de ellas con mercadería perecible, llevan horas detenidas sin poder avanzar hacia sus destinos finales. Esta situación ha generado un desabastecimiento progresivo en los mercados locales, complicando aún más la vida cotidiana de los habitantes durante este paro.

La movilización social sigue firme exigiendo soluciones sobre el Proyecto de Ley 11658 que compromete la jurisdicción de Quebrada Honda y la distribución del canon minero. La población espera la instalación de una mesa de diálogo liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros.