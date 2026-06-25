Escala conflicto entre Tacna y Moquegua: protestas, bloqueo y viaje a Lima por ley territorial

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La controversia por la Ley N.° 11658, que plantea el saneamiento de tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, en el departamento de Tacna, continúa generando reacciones en la región de Moquegua, en medio de protestas y anuncios de movilización hacia Lima.

El alcalde provincial de Jorge Basadre, Julio Dávalos, rechazó las declaraciones de autoridades moqueguanas sobre una supuesta afectación territorial. Aseguró que la norma no implica pérdida de territorio y afirmó que "no se ha tocado ni un milímetro" al terreno de Moquegua, calificando estas versiones como "absolutamente falsas".

Dávalos sostuvo que la oposición de Moquegua surgió desde la presentación del proyecto de ley y remarcó que el objetivo es formalizar los límites internos de Tacna. Además, cuestionó los argumentos sobre una presunta afectación en la zona de Quebrada Honda y calificó las críticas como "pretextos políticos".

Asimismo, consideró que existe una intención "expansionista" por parte de algunas autoridades de Moquegua, en medio del debate territorial.

Moquegua anuncia viaje a Lima y exige no promulgar la ley

En paralelo, desde el puente Montalvo, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, informó que tras una reunión con alcaldes de la región se acordó viajar a Lima para sostener una reunión con el presidente de la República.

La autoridad regional expresó su preocupación por la norma aprobada en el Congreso y sostuvo que la ley recorta territorio a la región Moquegua y vulnera sus derechos. En ese sentido, pidió al Ejecutivo que no promulgue la norma y que sea observada para su revisión.

"Exhorto al presidente a que no firme esta ley porque sería un grave error que afectaría a una región importante del país", señaló.

Asimismo, anunció que Moquegua se encuentra en paro preventivo y advirtió que la población no permitirá la aplicación de la norma. También solicitó la instalación de una mesa técnica de trabajo con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y autoridades regionales para revisar la delimitación territorial.

Protestas y toma del puente Montalvo

En medio del conflicto, se reportó que manifestantes en Moquegua tomaron el puente Montalvo, colocando piedras como medida de protesta, generando restricción del tránsito en la zona.

La gobernadora respaldó las medidas de fuerza de 48 horas y no descartó que las protestas se amplíen si no se atienden sus demandas, aunque reiteró el llamado a evitar una escalada del conflicto entre regiones vecinas.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de diálogo, aunque mantienen posiciones enfrentadas sobre el alcance de la Ley N.° 11658, que ha reactivado una disputa territorial de larga data entre Tacna y Moquegua.