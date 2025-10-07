Jefe de la PNP asegura que siguen tras los pasos de Vladimir Cerrón para lograr su captura

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, fue interrogado por la prensa ante una posible captura de Vladimir Cerrón, figura política que se encuentra prófuga de la justicia peruana desde hace dos años.

Durante su respuesta, Arriola hizo hincapié en el operativo realizado en el condominio de playa Mykonos, ubicado en Asia, que sería uno de los último puntos conocidos del prófugo Cerrón.

200 días prófugos

Las interrogantes ante lo que parece un estancamiento en su búsqueda son negadas por Arriola. El comandante general indica que la PNP continúa tras la búsqueda del líder del partido político Perú Libre.

"Si hoy día conocemos donde se encuentra el señor Cerrón, lo capturamos el día de hoy", respondió. En ese sentido, indico que la institución policial está trabajando para la captura de todas las personas buscadas por la justicia.

"La Policía Nacional y todos los peruanos trabajaremos siempre no solamente para capturar a Cerrón sino a todas las personas requisitoriadas", indicó.

El máximo jefe policial indicó que no pueden adelantar ninguna información de dónde se encontraría el más buscado político peruano de la actualidad. Por ello, indicó que la PNP necesita corroborar la información.

"Yo soy una persona objetiva por naturaleza, soy un investigador. Para nosotros hacer un acto de investigación y una actuación de la Policía tenemos que corroborar la información".

De esta forma, por parte de la información policial no se ha proporcionado ningún dato, fechas o avances públicos respecto a la captura de Cerrón.

Arriola asegura que la captura de 'El Monstruo' fue por la PNP

El comandante general indicó que durante la conferencia de prensa sobre la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', se presentó la documentación con datos y precisiones que indican que la PNP.

De la misma forma, indicó que los agentes policiales que formaban parte de la organización criminal dirigida por el criminal ya han sido capturadas y retiradas de la institución.

"Las comunicaciones que han habido entre policías, con el Ministerio Público. En los últimos años se viene capturando a 77 personas. Los 7 policías que estaban identificados en la organización los hemos capturado", aseguró.

De esta manera, Arriola ratifica que las investigaciones que dieron con la captura de Erick Moreno fueron brindadas por la Policía Nacional y que dieron que con el paradero del delincuente en Paraguay.