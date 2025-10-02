Paro de transportistas: 17 personas fueron detenidas tras manifestaciones, según CNDDHH

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el paro de transportes realizado este 2 de octubre, 17 manifestantes seguirían detenidos según indicó el reporte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). La organización señala que no han podido inspeccionar a los detenidos.

17 detenidos tras paro de transportes

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la CNDDHH señaló que se encuentra a la espera de poder inspeccionar a los 17 detenidos, entre los que se encuentra una menor de edad.

Según indican, los manifestantes habrían sido detenidos por las manifestaciones y permanecen más de cuatro horas desde la actualización de la publicación alrededor de las 18:00 horas.

🚨 ALERTA | Paro de transportistas

Nos encontramos en la Comisaría de Puente Piedra, donde 17 personas, entre ellas una menor de edad, permanecen detenidas desde hace más de cuatro horas.



Se impide hacer veeduría a organizaciones de derechos humanos y no se ha hecho presente ni... pic.twitter.com/iVKeLACu4g — CNDDHH 🇵🇪 #NoALaLeyDeAmnistía (@cnddhh) October 2, 2025

Por su parte, la más reciente actualización de la Defensoría del Pueblo indica que durante su intervención supervisaron las situación de los 17 detenidos.

En sus diligencias se reunieron con representantes de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puente Piedra - Tercer Despacho y la Fiscalía de la Familia. Según indica, supervisando a los detenidos con interés superior a la menor de edad.

#LimaNorte 📢Supervisamos en la Comisaría de Puente Piedra la situación de 17 personas detenidas en el marco del paro de transportistas en Lima y Callao. Durante nuestra intervención, verificamos el desarrollo de las diligencias en curso y sostuvimos reuniones con representantes... pic.twitter.com/j8Vv4WO00H — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) October 3, 2025

Las detenciones de las 17 personas, incluidas la menor de edad de 17 años, habrían sido detenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntamente haber pinchado llantas de vehículos con el fin de que otros transportistas acaten el paro.

Según la información policial, cuatro buses de transporte fueron atacados: dos de Etuchisa, uno del Anconero y otro de Sesosa por continuar con su servicio.

Según la vocera de la Defensoría, Soledad Rodrigues, a los arrestados se les imputa el delito de disturbios. En conversación con las personas acusadas, estos alegaron haber sido víctimas de maltratos y de engaño al no ser informados que permanecerían en la calidad de detenidos.

Congreso anunció grupo de élites

Tras la reunión de diversos representantes de empresas de transporte y el Congreso de la República, se anunció la creación de un grupo élite para combatir las extorsiones en contra de transportistas.

Este proyecto de ley acordado con el Congreso se da en medio de una alta criminalidad en la ciudad y tendría la finalidad de cubrir las amenazas en Lima y Callao.

La conformación de este equipo sería con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras instituciones del Estado. Según se indica, se daría una propuesta legislativa que sería presentada en un mes.

¡Lo último! El presidente del Congreso, @josejeriore, atendió a representantes de transportistas y acordaron un proyecto de ley contra las extorsiones. Producto de la reunión se suspendió el paro. 🤝🏛️



🔗 Nota completa: https://t.co/QecPrDYdmx pic.twitter.com/mBLCXiqyVO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 3, 2025

Como se conoce, los representantes de las empresas de transportes anunciaron que de no llegar a una medida legal que sí garantice su seguridad estos continuarían con los paros.

Ahora, la ciudadanía verificará si dentro del plazo proyectado se cumple con el proyecto de ley validado la tarde del 2 de octubre.