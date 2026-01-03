RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ciudadanía con miedo

Población en Venezuela a la expectativa tras ataque de Estados Unidos, según periodista venezolano

El periodista venezolano, Roison Figueroa, informó que en Venezuela la ciudadanía no ha salido a las calles a celebrar la captura de Nicolás Maduro, pues temen las consecuencias y están a la expectativa.

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el periodista venezolano, Roison Figueroa, detalló que tras los ataques de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la ciudadanía se encuentra a la expectativa.

Calles vacías al inicio

En entrevista con Jesús Verde para Hablemos Claro, el periodista reveló que al hablar con fuentes que se desempeñan en la primera línea, como trabajadores de supermercados y personal médico, han informado que las calles permanecen vacías. 

"En estos momentos las calles están completamente vacías. Incluso, recientemente se conversaba con fuentes que ejercen funciones en mercados, supermercados y de alimentación, pero también de salud, que son sectores prioritarios. Lo que dicen es que las calles están totalmente vacías luego de estos ataques desde la madrugada", indicó. 

Asimismo, sostuvo que hay mucha tensión y expectativa de lo que pueda suceder tras los bombardeos, ello debido al factor de la represión, por lo que los ciudadanos se cuidan de salir o de expresar su posición hasta en redes sociales. 

"No hay mayor conmoción en la capital, una vez que comenzaron a escucharse estos estallidos, digamos que el qué pasaba fue la pregunta que más se hacían los hogares venezolanos hasta que comenzaron a trascender informaciones de que se trataba de un ataque por parte de los Estados Unidos. En ningún momento ha habido alguna manifestación como en Chile, que era respaldando a lo que sucedió", informó. 

Venezolanos buscarían abastecerse

A través de las redes sociales comenzaron a circular videos de largas colas en exteriores de panaderías, supermercados y farmacias que formaban ciudadanos venezolanos tras los ataques ante el temor de lo que podría suceder en las próximas horas tras el bombardeo. 

Largas filas en tiendas de Venezuela

Mientras tanto, han salido a hablar algunos representantes del régimen de Maduro, indicando desconocer el paradero del presidente, tal fue el caso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien pidió a EE. UU. una prueba de vida del mandatario y la primera dama. 

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reapareció para pedir calma a la población y asegurar que el régimen no será vencido. 

"Que nadie caiga en el desespero, en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. No es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos creyendo que nos van a derrotar, que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, policía, venezolano de pie", hemos sabido sobrevivir", indicó.

Es por ello que, el periodista venezolano Roison Figueroa, informó que la población en el país está a la expectativa de lo que sucederá. En un inicio no se registró movimiento de la población en las calles, sin embargo, ahora circulan videos de las largas filas que se forman en exteriores de tiendas de abastecimiento básico en Venezuela. 

