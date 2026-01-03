Temblor se registra en Ica HOY, 3 de enero: Conoce AQUí el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tierra no deja de temblar en el territorio peruano. Esta vez un nuevo sismo se ha registrado en la región Ica, en la siguiente nota te brindamos el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico.

Nuevo sismo remece la región Ica

De acuerdo a información vertida por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un reciente sismo registrado en la región Ica este sábado 3 de enero, específicamente a las 3 y 17 de la tarde.

Adicionalmente, el Censis sostuvo que este movimiento telúrico presentó una magnitud de 4.5 en la escala de Richter . Asimismo, la entidad encargada del monitoreo de la actvidad sísmica en el país, señaló que el temblor se suscitó a 89 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica, en la región Ica.

En este reporte sísmico también se indica que el sismo tuvo una profundidad de 20 kilómetros y alcanzó una intensidad III Ica, en la escala de Mercalli, es decir fue percibido como leve. En paralelo, se refiere que el reciente sismo rastreó una latitud de -14.61 y a su vez una longitud de -76.34.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0009

Fecha y Hora Local: 03/01/2026 15:17:51

Magnitud: 4.5

Profundidad: 20km

Latitud: -14.61

Longitud: -76.34

Intensidad: III Ica

Referencia: 89 km al SO de Ica, Ica - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 3, 2026

¿Cuál fue el epicentro de este temblor en Ica?

Por su parte, mediante sus canales oficiales, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, tras producirse este temblor en Ica, publicó su boletín informativo en el que sostiene que el sismo registrado la tarde de este sábado 3 de enero tuvo como epicentro el mar peruano .

Cabe mencionar que, el rango de magnitud del movimiento telúrico, de acuerdo a los parámetros sísmicos, el sismo producido en territorio iqueño se ubica dentro del nivel de color amarillo, es decir, que el sismo de magnitud 4.5 no presenta un mayor peligro.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.5 ocurrido a 89 km al SO de Ica, Ica - Ica. pic.twitter.com/wHVPit8tzR — COEN - INDECI (@COENPeru) January 3, 2026

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú se pronunció para señalar que este temblor no genera tsunami en territorio nacional.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

03-01-26 15:17:51

Magnitud: 4.5 Mw

Referencia: 89 km al SO de Ica, Ica - Ica

Profundidad: 20.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/m99I9m8mPz — Hidrografía Perú (@DHN_peru) January 3, 2026

En los recientes días se han registrado constantes movimientos telúricos en el país, esta vez en la región Ica sucedió uno que presentó una magnitud de 4.5 en la escala de Richter según el IGP y tuvo como epicentro el mar peruano, de acuerdo al COEN-INDECI.