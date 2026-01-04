Presidente de FC Cajamarca cuenta cuál es el objetivo del club tras fichaje de Hernán Barcos y más figuras

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga 1 está que arde en este mercado de fichajes y FC Cajamarca no se queda atrás. Con la llegada de Hernán Barcos y otros jugadores de renombre, el presidente del club, Omar Zavaleta, dejó en claro cuál es el objetivo del plantel y que no se conformarán solo con mantenerse en la máxima categoría.

FC Cajamarca sueña en grande

En diálogo con Exitosa, Omar Zavaleta destacó que la intención de FC Cajamarca va más allá de la lucha por evitar el descenso.

Según el dirigente, el club busca consolidarse en la Liga 1 y apuntar a competencias internacionales como la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores.

"El objetivo, así como el de los 18 clubes que vamos a participar, es (clasificar a) un torneo internacional. Ojalá, con la bendición de Dios, (llegar a) una Sudamericana, una Libertadores. ¿Por qué no soñar?", indicó el presidente del club.

Y añadió: "No es fácil, obviamente. Tampoco difícil si nos organizamos todos desde la dirigencia, los futbolistas y el comando técnico. Podemos lograrlo", aseguró Omar Zavaleta.

El presidente también dijo que, si bien mantener la categoría es un objetivo primordial, el club quiere ir más allá y dejar una huella importante en el fútbol peruano. "Siempre me dicen que el primer objetivo es mantener (la categoría). Eso sí lo tengo claro, pero yo quiero algo más", afirmó.

FC Cajamarca y sus refuerzos de peso

Hasta el momento, FC Cajamarca ha confirmado la contratación de varias figuras para reforzar su plantilla. Entre los nombres que ya fueron anunciados oficialmente destacan:

Hernán Barcos (delantero)

(delantero) Jonathan Betancourt (extremo)

(extremo) Pablo Lavandeira (mediocampista)

(mediocampista) Samuel Aspajo (arquero)

(arquero) Alexis Rodas (defensa)

(defensa) Matías Almirón (defensa)

Pero la dirigencia no se detiene allí. Otros jugadores que podrían sumarse en los próximos días incluyen a Tomás Andrade, Arley Rodríguez, Sebastien Pineau, Pablo Míguez, Brandon Palacios, José Gallardo, Mauricio Arrasco, Carlos Gómez y Enmanuel Páucar.

Con esta combinación de experiencia y juventud, el club busca consolidar un equipo competitivo que haga frente a los grandes de la Liga 1.

El ambicioso proyecto de FC Cajamarca no solo busca atraer a jugadores de renombre, sino también generar ilusión entre sus hinchas.

Con la llegada de Hernán Barcos y más figuras de peso, el presidente de FC Cajamarca reafirma que el objetivo del club tras estos fichajes no es solo mantenerse en la Liga 1, sino aspirar a torneos internacionales como la Sudamericana o la Libertadores.