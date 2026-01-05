María Pía Copello confiesa que le paga a su hijo por aparecer en redes sociales y cuenta cómo logró convencerlo

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La siempre frontal María Pía Copello volvió a dar que hablar al confesar que le paga a su hijo por aparecer en redes sociales. La influencer contó cómo logró convencerlo de grabar contenido juntos, dejando claro que nada es tan improvisado como muchos creían.

Hijo de Pía no aparece gratis en sus videos

Durante una reciente entrevista en un conocido podcast internacional, María Pía Copello decidió aclarar un detalle que hasta ahora había pasado desapercibido para sus seguidores.

La conductora de América TV reveló que su hijo Samuel Dyer, quien acaba de cumplir 18 años, no aparece gratis en los videos que ella publica en sus redes sociales.

"La gente no sabe eso, lo estoy aclarando por primera vez aquí, pero le estoy pagando, si no, ¿cómo hago?", señaló entre risas la influencer durante su entrevista con Clarissa Molina.

La confesión sorprendió a muchos, ya que gran parte del público asumía que los clips eran momentos espontáneos entre madre e hijo. Sin embargo, María Pía Copello fue clara al explicar que, detrás del contenido, existe un acuerdo bien definido.

Así logró convencer a su hijo Samuel Dyer

Según contó María Pía Copello, al inicio todo fluía con naturalidad. Samuel Dyer grababa con ella sin problemas y sin recibir ningún pago. No obstante, con el paso del tiempo, el joven decidió marcar distancia y dejar de aparecer frente a las cámaras.

"El mayor tuvo su etapa donde grababa conmigo, luego me dijo: 'Ni hablar, no grabo nada contigo, me da cringe, no quiero'", relató la empresaria, dejando claro que no quería saber nada con grabar.

Ante esta situación, la conductora tuvo que replantear su estrategia. Fue entonces cuando apareció la posibilidad de un acuerdo económico terminó convenciéndolo.

"Me dijo una vez: 'Bueno, necesito plata, ¿me vas a pagar?' Obvio (le dije), me sirve porque es muy bueno, me sirve para hacer cosas para mamá e hijo y ahora hemos tranzado", confesó.

Eso sí, María Pía Copello evitó revelar cifras y solo adelantó que no fue una negociación sencilla. "Hemos negociado, créeme que no ha sido una negociación fácil", concluyó.

Samuel Dyer y su nueva etapa tras cumplir 18

El pasado 20 de diciembre, Samuel Dyer alcanzó la mayoría de edad, un momento que María Pía Copello no dejó pasar desapercibido en redes. Orgullosa, recordó lo que significó convertirse en madre y los temores que tuvo en ese camino.

"Hace 18 años exactamente me convertí en mamá (...) no sabía si lo iba a hacer bien. Uno siempre quiere ser la mamá perfecta", expresó.

Sin embargo, el joven no dudó en bromear con su madre y recordarle que ahora es "libre". "Ya soy libre (...) ya no tengo que pedirte permiso", comentó Samuel, generando risas y miles de reacciones entre los seguidores de la conductora.

De esta manera, María Pía Copello dejó en claro que le paga a su hijo por aparecer en redes sociales y explicó cómo logró convencerlo de seguir grabando contenido juntos.