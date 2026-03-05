Hijo de Miguel Trauco vive su primer gran sueño al ser convocado a la selección peruana

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque Miguel Trauco sigue dando de qué hablar, las miradas ahora se las roba su hijo. El joven acaba de ser convocado a la selección peruana de su categoría y ya empezó a escribir su propia historia en la cancha, metiéndole harto punche, disciplina y ganas. Como era de esperarse, sus papás están que no caben de la emoción y el orgullo por este gran paso en su carrera.

El nombre de Miguel Trauco volvió a ocupar titulares, aunque esta vez la noticia llegó desde casa y tuvo como protagonista a su hijo, quien acaba de cumplir uno de los sueños más importantes para cualquier chico que empieza a tomarse en serio el fútbol: ser convocado a la selección peruana de su categoría.

El anuncio no lo hizo ningún dirigente ni club, sino su propia mamá, Karla Gálvez, quien utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir una imagen del menor vistiendo la indumentaria oficial de la Selección Peruana, tomada dentro de un camerino.

Karla Gálvez no ocultó su emoción y dejó palabras que reflejan el esfuerzo que hay detrás de este paso. "Hoy mi corazón no cabe en el pecho. Verte cumplir uno de tus sueños y ser convocado a la Selección Peruana es una bendición inmensa. Todo tu esfuerzo, disciplina y amor por el fútbol están dando frutos", escribió.

La madre del menor cerró con una frase que terminó de tocar a sus seguidores y que resume el respaldo familiar que acompaña este nuevo capítulo deportivo: "Estoy infinitamente orgullosa de ti, hijo mío. Este es solo el comienzo de cosas maravillosas. Mamá siempre contigo".

Trauco se pronuncia sobre convocatoria de su hijo

Tras la publicación de su expareja, Karla Gálvez, Miguel Trauco recurrió a sus redes sociales para mostrar una imagen del entrenamiento de su hijo con la selección peruana. Sin escribir un mensaje largo, acompañó la foto con emojis que expresan todo el orgullo que siente por este importante logro.

Con puro sentimiento y orgullo, el hijo de Miguel Trauco y Karla Gálvez ya empezó a escribir su propia historia. Su llamado a la selección peruana no es solo cuestión de talento, sino también el resultado de tener a su familia ahí, firme, celebrando cada pequeño paso de este sueño que ya es una realidad.