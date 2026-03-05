Paolo Guerrero toma RADICAL DECISIÓN tras confirmarse separación de Ana Paula Consorte

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran asombro causó la confirmación del fin de la relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerreo. Fue la influencer brasileña quien reveló la noticia en conversación con un programa televisivo dándole la razón a aquellos rumores que deslizaban desde hace semanas la posibilidad de una separación.

En este contexto, el actual delantero de Alianza Lima tomó una contundente decisión que ha llamado la atención a más de un usuario de las redes sociales evidenciando que el que no atraviesa un buen momento.

La dura decisión de Paolo Guerrero

El último miércoles 4 de marzo el programa 'Mesa Caliente' de Panamericana TV expuso el exclusivo diálogo en el que la madre de los últimos dos hijos del 'Depredador' dio a conocer que no están juntos "desde hace un buen tiempo" y que "lo mejor para cada uno es seguir con su vida".

Luego de ello, el futbolista de 42 años realizó un drástico movimiento digital en Instagram debido a que dejó de seguir a la oriunda de Brasil, eliminó fotografías junto a ella y limitó comentarios en algunas publicaciones, esto último con el objetivo de que puedan realizarse expresiones alrededor de lo ocurrido en su relación sentimental.

Hay que mencionar que, por su parte, Ana Paula Consorte procedió a llevar el mismo método poniendo así el fin de una de las parejas más mediáticas del ambiente deportivo nacional, que llevaban más de cuatro años juntos y tuvieron dos hijos fruto de su amor.

Ana Paula Consorte revela el fin de su relación con Paolo Guerrero

La bailarina brasileña Ana Paula Consorte sorprendió al develar el actual vínculo con el exdelantero de la selección peruana en un chat con el espacio televisivo 'Mesa Caliente'.

"No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación", expresó la bailarina brasileña.

