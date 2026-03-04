Hermano de Lizeth Marzano se pronuncia tras prisión preventiva para Adrián Villar: "Agradezco"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Adrián Villar recibió nueve meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones en su contra por la muerte de Lizeth Marzano. Gino, hermano de la deportista, se pronunció tras la decisión del Poder Judicial e indicó que se encuentra más tranquilo, pero que aún hay un gran camino por recorrer para lograr justicia.

Gino Marzano se pronuncia tras prisión preventiva para Adrian Villar

El hermano de la deportista se conectó en vivo con Magaly TV, la firme y dijo tener sentimientos encontrados por la sentencia de prisión preventiva para Adrian Villar. "Creo que hemos logrado todos juntos, en nombre de mi hermana... agradezco al estudio Mendoza Herrera y a todos sus abogados, a las familias, a tu equipo de reporteros, a la prensa y a los medios que han tenido interés", dijo con la voz entrecortada.

Asimismo, señaló que el caso de su hermana marca un gran precedente para las personas que están luchando por una situación similar. Gino también aseguró que se siente muy emocionado, ya que ha recibido mucha tensión en los últimos días.

El hermano de Lizeth volvió a hacer énfasis en que no se trata solo del caso de su hermana, sino del de muchos peruanos que vienen buscando justicia por sus familiares atropellados. Sin embargo, dijo estar consciente de que la prisión preventiva es solo el primer paso de todo lo que se viene más adelante.

" Es un gran paso, pero todavía nos queda un largo tramo ", sentenció, en referencia a que aún se deben definir los delitos por los que será procesado Adrian Villar.

PJ dicta 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar

El juez Adolfo Farfán, del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dio lectura al fallo esta noche, donde precisó que encontró grave peligro de fuga, evidenciado por la huida inicial y posterior intento, riesgo para la sociedad/víctimas y prognosis de pena superior a 4 años por el concurso de delitos.

Villar Chirinos, de 21 años, deberá ser internado inmediatamente en un penal, aun desconocido, mientras avanza la investigación por homicidio culposo agravado, fuga y omisión de socorro por el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

Es así que, aunque la medida judicial representa un avance en el proceso, la familia de Lizeth Marzano asegura que la lucha por justicia recién comienza. Gino reiteró que seguirán atentos al desarrollo del caso, pues aún falta definir los delitos que se imputarán a Adrian Villar y las responsabilidades finales por la tragedia.