Ana Paula Consorte publica conmovedor mensaje tras confirmar separación de Paolo Guerrero

La noticia sobre la ruptura entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero sorprendió a seguidores y medios por igual. La modelo brasileña confirmó el fin de su relación de casi tres años y medio a través del programa Mesa caliente, y poco después compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram.

Ana Paula Consorte se pronuncia tras ruptura

La influencer brasileña no dudó en comunicarle al público que su relación con Paolo Guerrero, que había durado casi tres años y medio, finalmente había terminado.

Durante su intervención en el programa Mesa caliente, conducido por Ric La Torre, Tilsa Lozano y Carlos Cacho, Ana Paula Consorte explicó que ambos habían decidido tomar caminos separados desde hace algún tiempo, aunque los motivos exactos de la separación no fueron revelados.

"Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener...", mencionó en parte de su diálogo con el programa, dejando claro que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus pequeños, José Paolo y Paolo André.

En las horas siguientes, Ana Paula Consorte recurrió a sus redes sociales para publicar un mensaje cargado de reflexión:

"No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso", expresó la brasileña, palabras que se interpretaron como aceptación de su nueva etapa personal tras el fin de su romance con el goleador histórico de la selección peruana.

Ana Paula le desea lo mejor a Paolo Guerrero

Por otro lado, Ana Paula Consorte aseguró que "le desea lo mejor" al futbolista de Alianza Lima. "Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida", expresó.

Es importante señalar que, hasta el momento, Paolo Guerrero no ha emitido ningún comentario respecto a su ruptura con Ana Paula Consorte.

En las redes, varios usuarios se han percatado de un detalle: tras confirmarse su ruptura con Ana Paula Consorte, el futbolista ha decidido limitar los comentarios en Instagram. Es la "vieja confiable" de los famosos cuando prefieren evitar el ruido de la gente.

Así, Ana Paula Consorte, tras confirmar su separación de Paolo Guerrero, compartió un conmovedor mensaje en sus redes que evidencia su estado emocional y su intención de priorizar el bienestar de sus hijos y su propia estabilidad.