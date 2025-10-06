Paro de transportistas: Caravanas de buses bloquean avenidas de todo Lima en su camino al Congreso

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 6 de octubre se lleva a cabo en Lima y Callao un nuevo paro de transportistas tras el asesinato de un conductor de la conocida empresa 'El triangulito'. Debido a esta convocatoria, decenas de empresas se han unido a esta paralización generando que miles de usuarios se aglomeren en los principales paraderos a la espera de alguna unidad.

Caravanas de buses bloquean avenidas de Lima en su camino al Congreso

El alto a sus operaciones no es la única actividad programada durante esta jornada, ya que diversas de empresas han salido a recorrer las calles de la capital formando largas caravanas y bloqueando las principales avenidas para hacer sentir su voz de protesta.

Por ejemplo, en Lima Norte se registra diversos puntos de concentración. Por un lado, desde la avenida Túpac Amaru unidades de la empresa Nueva América transita por esta arteria con destino al Congreso de la República.

En la avenida Universitaria también se pudo observar una larga caravana de unidades de la empresa El Rápido en todas sus líneas. Incluso, estos realizaron un plantón en el cruce con la avenida Metropolitana donde un contingente de la Policía Nacional del Perú detuvo su camino.

SJL y Lima Este con diversos bloqueos

En San Juan de Lurigancho, decenas de unidades de la empresa La 50 circulan por toda la avenida Próceres con destino hacia el centro de Lima. En San Juan de Miraflores, la empresa 73, que también fue atacada en las últimas semanas, se sumó a esta medida por lo que ha restringido el tránsito en las avenidas Pedro Miotta y Los Héroes.

Incluso, uno de sus conductores conversó con Exitosa e hizo sentir su preocupación por la situación que atraviesa el sector transporte debido a las constantes muertes a manos de sicarios. Este portaba un cartel abordo de su unidad el cual había sido escrito por sus hijos y en el cual le pedían regresar con vida a casa.

En la avenida Javier Prado el panorama es similar. Aquí, la empresa Consorcio Vía se apoderó de varios carriles generando una larga fila de autos y tránsito restringido en dicha zona de la capital. Otras compañías acataron la misma medida y se encuentran en camino hacia el Palacio Legislativo.

De esta manera, decenas de empresas de toda Lima y Callao se dirigen en caravana hacia el Congreso de la República bloqueando avenidas y exigiendo mayor acción del gobierno de Dina Boluarte frente a la extorsión y el sicariato.