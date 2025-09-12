Parque de las Leyendas ofrece entradas GRATIS para este 14 de septiembre: Conoce AQUÍ cómo acceder

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Buenas noticias para los apasionados por los zoológicos! El Parque de las Leyendas anunció que 14 de septiembre ofrecerá ingreso gratuito, como parte de una jornada especial dedicada a promover la cultura, la educación ambiental y el turismo familiar, por el 'Día de la Familia Peruana'. Descubre qué grupo de personas se verá beneficiado con esta iniciativa.

¿Cómo acceder a las entradas gratuitas del parque?

¿Estás buscando una forma de distraer a tu familia y en especial, a los pequeños de casa? Pues bien, si deseas salir de la rutina y despejar la mente, ten en cuenta la promoción que lanza el Parque de las Leyendas para pasar un momento divertido junto a tus seres queridos este domingo 14. Según informó en sus redes sociales, ofrece ingreso totalmente gratuito en sus dos sedes, San Miguel y Huachipa.

Pero cuidado, no todos pueden acceder a esta iniciativa, ya que según detallan solo podrán aprovechar la promo, las primeras 10 familias para cada sede que cumplan con este único requisito:

Ir tematizados, es decir, todos los integrantes de la familia deben vestir igual (colores similares) o en común.

Ten en cuenta que solo está permitido un máximo de 4 integrantes por familia.

Cada sede contará con 10 cupos disponibles para esta promoción.

Ante esta información, se recomienda llegar temprano, ya que la afluencia de visitantes podría ser alta para ese día, en especial por esta iniciativa.

Parque de las Leyendas por Día de la Familia Peruana

El Parque de las Leyendas agrega que el domingo 14 de septiembre, en la sede San Miguel, los visitantes iniciarán a las 10 a.m. un recorrido educativo especial denominado "La historia y la naturaleza que nos une", diseñado para resaltar el valor cultural, histórico y natural de este zoológico en la capital.

A las 12:00 m. habrá un flashmob de bienvenida protagonizado por personajes disfrazados y muñecos icónicos de esta sede. Pero esa no será todo lo que se tiene preparado, ya que también brindarán distintas actividades y espectáculos infantiles, así como dinámicas como el tradicional "Simón dice" y competencias interactivas que promuevan la participación de los niños a la 1:00 p.m.

Mientras que en Huachipa, en la Explanada de Lobos, a las 11 a.m. se llevará a cabo la narración del cuento teatralizado: "La mamá Conejo", donde nos representará el sacrificio y amor de una madre por sus hijos y familia.

Actividades en las dos sedes del Parque de las Leyendas para este 14 de septiembre.

Esta jornada especial representa una excelente oportunidad para que familias, niños y amantes de la naturaleza disfruten de un día diferente. Si estás en Lima este 14 de septiembre, no pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia gratuita en el Parque de las Leyendas, teniendo en cuenta sus requisitos para la promoción.