Pedro Castillo saluda asilo político de Bettsy Chávez en la Embajada de México y jueza le llama la atención

En medio del juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, y otros acusados por el delito de rebelión. En medio de ello, el exmandatario saludó el asilo político de Betssy Chávez en la Embajada de México, pero este fue interrumpido abruptamente.

Cortan el micrófono a Castillo Terrones

Este martes 4 de noviembre, en medio de una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de México, la subsecretaría para América Latina y El Caribe del Gobierno de México, Raquel Serur Smeke, dio a conocer que su país otorgó asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Al respecto, durante la audiencia realizada en contra del exjefe de Estado, Castillo Terrones, este aprovechó para saludar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la concesión de asilamiento otorgado a quien fue ministra de Trabajo y posteriormente presidenta del Consejo de Ministros durante su gobierno.

De acuerdo a Pedro Castillo, el país de Norteamérica mostró "un respeto irrestricto a los derechos diplomáticos" debido al otorgamiento de protección a la extitular de la PCM, no obstante, cuando iba a culminar su pronunciamiento le apagaron el micrófono.

"Mi saludo a la hermana presidenta Claudia Sheinbaum de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos diplomáticos (...) En la declaración de la OEA en los artículos 2, 4 y 12, así como la en la Constitución Política en el artículo 36 ..." , logró alcanzar expresar el expresidente. Pero en medio de su manifestación, fue la magistrada Norma Carbajal, quien lo interrumpió en la sala de audiencias del penal Barbadillo.

Si bien en un principio, el investigado por el intento fallido de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, pretendió finalizar sus palabras, la jueza Carbajal indicó: "Se da por concluida su intervención, es para acreditar".

Abogado de Betssy Chávez renuncia a su defensa

Betssy Chávez obtuvo el asilo político que solicitó al Gobierno de México, por presunta persecución política. Ello terminó por ocasionar que el Gobierno de José Jerí rompa relaciones diplomáticas con el país azteca.

En dicho contexto, Luis Barranzuela, uno de los abogados de Chávez renunció a su defensa durante una nueva sesión del juicio que se le sigue a Pedro Castillo, a la ex primera ministra y otros implicados.

En síntesis, Pedro Castillo intentó saludar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tras otorgar el asilo político a Betssy Chávez, ello durante este martes 4 de noviembre en el juicio oral en su contra por el delito de rebelión. Fue la magistrada Norma Carbajal quien lo interrumpió y le llamó la atención aclarando que su intervención ya había finalizado.