Flavio Cruz sobre Betssy Chávez tras asilarse en Embajada de México: "Es una pena que termine abandonando a Pedro Castillo"

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde Puno, el congresista Flavio Cruz se refirió al asilo que Betssy Chávez solicitó al gobierno de México. Para el parlamentario de Perú Libre, la expremier ha abandonado al expresidente Pedro Castillo en el juicio que afrontan por el caso 'Golpe de Estado'.

Flavio Cruz se pronuncia sobre asilo de Betssy Chávez

El parlamentario de la bancada de Perú Libre, estuvo presente en el departamento de Puno, en el marco de su 357° aniversario de su fundación. Allí fue abordado por los medios de comunicación, previo al inicio de la sesión solemne desarrollado en el Teatro Municipal de la ciudad de Lacustre.

Ahí se aprovechó la oportunidad para consultarle sobre cuál era su opinión respecto al asilo político que obstuvo la ex primera ministra Betssy Chávez tras solicitarlo al Gobierno de México.

Al respecto, allí indicó que es una pena que la también extitular del Ministerio del Trabajo haya abandadonado al expresidente de la República, Pedro Castillo.

Además, el congresista dejó claro que no es "castillista" debido a que ha sido elegido por el partido Perú Libre y dejó en claro que el exmandatario le debe una gran cantidad de votos.

"¿Cuánto hemos perdido Puno por no estar en relación con el Gobierno? Mucho hemos perdido, pero vale más la dignidad, la justicia y vidas también. (¿Qué opina del asilo de Betssy Chávez?) Es una pena que termine abandonando a Pedro Castillo. Yo no soy castillista, yo soy de Perú Libre, me debe 30 mil votos", sentenció.

Pedro Castillo saluda asilo político

Más temprano, el expresidente Pedro Castillo, durante juicio oral en contra de él y otros acusados por el delito de rebelión, se pronunció sobre el asilo político que solicitó Betssy Chávez en la Embajada de México y saludó dicho hecho, sin embargo, le apagaron el micrófono y la jueza Norma Carbajal le llamó la atención.

En tal sentido, durante la audiencia, Castillo Terrones extendió su saludo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la concesión de asilamiento que se le entregó a quien fue la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros durante su gestión.

"Mi saludo a la hermana presidenta Claudia Sheinbaum de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos diplomáticos", sostuvo. Pero la magistrada Norma Carbajal lo interrumpió.

