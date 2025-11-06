Pedro Castillo protagoniza nuevo altercado en juicio oral: Magistrados tuvieron que apagar su micro

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta un proceso judicial por el golpe de Estado el 7 de diciembre el 2022, nuevamente protagonizó un intercambio de palabras durante el juicio oral este jueves 6 de noviembre.

Buscó enviar un mensaje en acreditación

Durante la audiencia, la jueza Norma Carbajal le dio la palabra a Castillo para que se acredite; sin embargo, este decidió dar un descargo sobre la acusación que se le imputa. Fue en medio de este mensaje que, se le recordó a Castillo que el tiempo otorgado era concedido para que se presente ante la Sala, pese a ello continuó con su discurso.

Ante ello, se le apagó el micrófono, no obstante continuó reclamando e incluso agregó: "Ya vamos a llegar a 80 sesiones y dónde están las armas" y procedió a tratar, nuevamente, de dejar constancia que no cometió delito.

"Quiero dejar constancia que nunca cometí el delito de rebelión ni conspiración y nunca hice abuso de autoridad porque después de la vacancia yo no era autoridad. ¿En qué país estamos? Por eso es que el 90% del pueblo dice que no tiene confianza en el Poder Judicial y el 2% o 3% tiene el Congreso de la República", dijo con el micrófono ya apagado.

La confrontación fue tal, que cuando Castillo dejó de hablar, el presidente de la Sala Penal Especial, el juez supremo José Neyra, decidió responderle: "Va a escuchar nuestra respuesta en la sentencia que se dicte , tomando en cuenta lo que usted está diciendo".

No es la primera vez que se registra una situación similar, ya que en la sesión del 4 de noviembre, el expresidente intentó pronunciarse sobre el asilo concedido a Betssy Chávez por el gobierno de México, por ello se le interrumpió y solicitó centrarse en dar sus datos.

MÉXICO Y PERÚ, NUNCA DEJAREMOS DE SER HERMANOS



La historia política del Perú de los últimos tres años trasciende a lo que fue la dictadura de los noventa. Hoy, la sucesión del gobierno de facto, producto del golpe de Estado a la voluntad popular y al Estado de derecho, sólo... pic.twitter.com/l2ndOWJ4oW — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 4, 2025

Critica ruptura diplomática con México

El exmandatario calificó como una "estupidez política del fujicerronismo y la derecha peruana" la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que se concediera el asilo a la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez.

"Este gobierno, y su presidente de repuesto de la dictadura criolla y ramplona de la usurpadora, han roto las relaciones diplomáticas con la hermana República de México, uno de los países más reconocidos en todo el mundo por su carácter solidario y humanitario en materia de asilo político", señaló en su publicación.

Es así como el expresidente Pedro Castillo, que afronta un proceso por presunta rebelión por el Golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, protagonizó un nuevo exabrupto en el juicio oral.