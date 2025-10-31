Aníbal Torres confirma que mensaje de Pedro Castillo fue temor a ser vacado por el Congreso: "Ya tenían los votos"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Importante revelación. Durante la última audiencia del juicio oral por el caso 'golpe de Estado', el ex primer ministro Aníbal Torres Vásquez confirmó que el expresidente Pedro Castillo Terrones intentó disolver el Congreso para "evitar" una vacancia en su contra o hasta una detención.

Ante la Sala que preside el juez José Neyra Flores, el extitular de la PCM entre febrero y noviembre del 2022, sostuvo que el exmandatario leyó el mensaje a la nación el 7 de diciembre de ese año sin coordinación alguna con los ministros de Estado. No obstante, descartó que se haya producido un golpe de Estado porque nunca hubo respaldo policial y militar, poniendo como ejemplo lo realizado por Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori.

¿Qué le respondió el expresidente Castillo tras su detención?

Tras ser detenido en diciembre del 2022, luego del discurso que anunciaba el quebrantamiento del orden constitucional, Torres Vásquez preguntó al expresidente qué es lo había hecho a nivel nacional, recibiendo como respuesta las presuntas represalias que tenía el Parlamento en su contra.

"Me manifestó: 'Doctor, ya tenían los votos para la vacancia y si no completaban los votos, ya tenían la suspensión y nos iban a meter a la cárcel'. ¿Y de dónde sacaste el discurso? Me manifestó: 'Yo tenía varios discursos que nos entregaron en los consejos de ministros descentralizados'", narró.

Sin embargo, el jurista no precisó quién exactamente le habría entregado el texto al entonces jefe de Estado. El defensor público se lo consultó durante la audiencia, no brindando una respuesta clara al respecto; aunque, dejó a entrever que Luis Mendieta, entonces jefe del gabinete de asesores, habría sido la persona que llevó el documento a Castillo Terrones.

Fiscalía pide 34 años de cárcel

Tras su intento de golpe de Estado, el Poder Judicial viene procesando al expresidente, a los extitulares del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez; así como, al exministro del Interior Willy Huerta Olivas, y los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).

Para los mencionados acusados, la Fiscalía les solicita penas de 25 y 15 años de cárcel, así como una reparación civil conjunta de S/ 64 419 038, la misma que deberá ser abonada por quienes sean sentenciados. En el caso de Castillo Terrones, solicitaron 34 años de cárcel en su contra.

Durante la fase de investigación preparatoria, el Ministerio Público aceptó 65 pruebas documentales, la declaración de más de 69 testigos y pericias, tanto forenses como grafotécnicas, entre otros elementos probatorios en contra del exmandatario.

Es importante mencionar, que el caso está en su última etapa, las partes acusadas están presentando sus alegatos finales, lo que indica que el jueza José Neyra Flores dará a conocer su fallo en breve.