Virales
¡Casi no la cuenta!

Modelo de OnlyFans casi muere al caer de una montaña mientras practicaba ciclismo: "La fragilidad de la vida"

La creadora de contenido sufrió un aparatoso accidente mientras recorría un sendero de montaña en bicicleta. El dramático momento quedó grabado y generó preocupación entre sus seguidores.

Influencer casi muere al caer de un precipicio
Influencer casi muere al caer de un precipicio (Composición Exitosa)

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 13/03/2026

Una conocida modelo de OnlyFans y creadora de contenido para adultos vivió momentos de verdadero terror durante una salida en bicicleta por la montaña, luego de perder el control en un estrecho sendero y quedar al borde de un acantilado. El episodio quedó registrado en video y rápidamente generó impacto en redes sociales.

Accidente en la montaña

Se trata de Cecilia Sopeña y el accidente ocurrió mientras la influencer realizaba una de sus habituales rutas al aire libre, actividades que suele grabar para compartir con sus seguidores. En las imágenes se observa cómo avanza por un camino angosto y expuesto, hasta que de pronto pierde estabilidad y su bicicleta se desliza peligrosamente hacia el borde del sendero.

En cuestión de segundos, Sopeña terminó precipitándose hacia el vacío desde una altura considerable. Sin embargo, en medio del pánico logró reaccionar a tiempo, frenando la caída y aferrándose a unas rocas del acantilado, lo que le permitió evitar un desenlace fatal que pudo haber terminado en tragedia.

El video también muestra un momento que conmovió a muchos usuarios: Nezha, la perra de la influencer, intenta acercarse para ayudarla. No obstante, consciente del riesgo que representaba la pendiente, Sopeña le pidió que permaneciera donde estaba para evitar que también corriera peligro.

Tras la viralización del clip, Cecilia de contenido publicó un mensaje en el que pidió disculpas a la comunidad ciclista por aparecer circulando sin casco. Además, reflexionó sobre lo sucedido y reconoció que estuvo muy cerca de un accidente grave, una experiencia que, según confesó, le recordó de forma muy real lo frágil que puede ser la vida.

Cuidados al hacer ciclismo de montaña

El ciclismo de montaña es una actividad emocionante que permite disfrutar de la naturaleza, pero también implica riesgos si no se toman precauciones. Por ello, es fundamental utilizar siempre casco, guantes y protección adecuada. Además, se recomienda revisar el estado de la bicicleta antes de salir y elegir rutas acordes al nivel de experiencia.

También es importante mantener el control de la velocidad, especialmente en senderos estrechos o con pendientes pronunciadas. Llevar agua, herramientas básicas y avisar a alguien sobre la ruta planificada puede marcar la diferencia ante cualquier emergencia, garantizando así una experiencia más segura. 

Es así que, el impactante episodio generó numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la rápida reacción de la influencer para salvar su vida. Tras lo ocurrido, Sopeña aseguró que la experiencia la hizo reflexionar profundamente y prometió tomar mayores precauciones en sus futuras aventuras al aire libre.

