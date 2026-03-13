Jorge Fossati habla por primera vez sobre su posible llegada a la 'U': "Ayer me llamaron del club"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el fútbol sudamericano los rumores vuelan más que el balón, y ahora le tocó a Jorge Fossati. Tras la partida de Francisco 'Paqui' Meneghini de la 'U' de Chile, el nombre del uruguayo suena fuerte para tomar el mando. Por eso, el propio DT salió a aclarar todo el asunto.

Universidad de Chile busca nuevo técnico

La dirigencia de la Universidad de Chile decidió poner fin al ciclo de Francisco 'Paqui' Meneghini luego de apenas seis fechas disputadas en la Liga de Primera 2026. Los resultados no acompañaron y el proyecto terminó antes de lo esperado.

El último miércoles 4 de marzo, el club oficializó que el joven DT de 37 años se iba. Él había llegado tras la salida de Gustavo Álvarez a fines de 2025. Con el puesto libre, la dirigencia azul se movió rápido buscando a su reemplazo.

Ahí fue cuando apareció un personaje que en Perú recordamos bien: Jorge Fossati. El DT uruguayo de 73 años dejó su marca en el balompié peruano tras dirigir a Universitario de Deportes y pasar por el banquillo de la Bicolor.

Su paso por la 'U' crema fue especialmente recordado, ya que consiguió el título de la Liga 1 en 2023 y volvió a repetir la hazaña en 2025. Ese éxito deportivo hizo que su nombre gane peso cada vez que un club importante busca entrenador.

Fossati confirma contacto con la 'U'

Con los rumores creciendo, el propio Fossati decidió aclarar la situación durante una entrevista con el programa Sport & Show de Radio Sport 890 en Montevideo.

"Veo que aparecen un montón de candidatos para dirigir a la Universidad de Chile pero yo no aparezco y conmigo hablaron ayer solo eso voy a decir"



Jorge Fossati en Sport & Show. pic.twitter.com/uBuX58WcDV — Sport 890 (@Sport890) March 12, 2026

El experimentado estratega confirmó que sí hubo un acercamiento con la dirigencia del club chileno, aunque dejó claro que todo está todavía en una etapa inicial.

"Sí, inclusive a mí me llegó que yo estaba arreglado. Yo no soy de hablar, hay veces que no sé si reír o llorar, porque veo Juancito, Pedrito y Miguelito son candidatos a tal equipo y yo sé que conmigo hablaron", comentó el técnico, dejando entrever que los rumores han ido más rápido que las negociaciones.

Luego explicó con más detalle cómo se dio el contacto. "Ayer me llamaron del club, el gerente del club, el gerente deportivo y bueno, tuvimos una charla para conocernos mutuamente y no hay más que eso", señaló.

Según el propio Fossati, la comunicación se dio directamente con Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, la concesionaria que administra el club chileno.

Eso sí, el técnico dejó claro que prefiere mantener prudencia mientras el proceso sigue en evaluación: "Yo no voy a hacer más comentarios, porque no me gusta aparte hablar de posibilidades, de sí me encantaría y no sé cuánto. Para mí eso pasa por otros lugares, son caminos por los cuales no me gusta ir".

Así, Jorge Fossati decidió hablar por primera vez sobre su posible llegada a la 'U' de Chile, confirmando que existió un contacto inicial con la dirigencia del club. Por ahora no hay nada cerrado, pero el nombre del experimentado entrenador uruguayo sigue rondando con fuerza.