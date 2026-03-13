¿Dará a luz aquí? Isabella Ladera anuncia que próximamente tendrá una conexión con Perú: "Ya casi"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera está disfrutando de su embarazo junto a Hugo García en Miami. La influencer se encuentra, al parecer, en la recta final de la gestación, ya que su pancita ha crecido mucho en las últimas semanas. Además, recientemente ha anunciado que tendrá una conexión muy fuerte con nuestro país. ¿Dará a luz aquí?

Isabella Ladera está lista para conectar con Perú

La influencer venezolana abrió una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram y varias seguidoras le preguntaron sobre su embarazo y cómo ha hecho para mantener su figura en una de las etapas más bonitas de su vida. Isabella respondió a varias preguntas, pero una en especial llamó la atención y no estaba relacionada con su embarazo.

"¿Cuándo van a vender tu matcha aquí en Perú?", le preguntó una de sus seguidoras, al parecer muy ansiosa por probar el producto que Isabella vende en Estados Unidos. "Ya casi", respondió la influencer, muy emocionada.

Isabella Ladera venderá su matcha en Perú

De esta manera, Isabella ha confirmado que tendrá una pronta conexión con Perú, ya que piensa expandir su negocio en nuestro país. El negocio de matcha de Isabella tiene algunas semanas en el mercado y, al parecer, ha sido bien recibido por sus seguidores, ya que la influencer muestra todos los pedidos que empaca día a día.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella?

En un contexto donde hay gente que se está burlando del exintegrante de 'Esto es guerra' y asegurando que no sería el padre del bebé, la creadora de contenido recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto donde posa sonriente agarrando su barriga.

Junto a dicha instantánea, la venezolana escribió lo siguiente: "Semana 20 bebé de mi alma". Con esto puso fin al misterio y se deduce que estaría en un poco más de la mitad del proceso de su embarazo, es decir, cerca a los cinco meses.

En tal sentido, vale mencionar que aproximadamente habría concebido a su hijo con Hugo García en octubre de 2025. Hay que recordar que días atrás los cibernautas crearon un trend donde se burlan de él y lo dejan mal parado, sin embargo, lejos de molestarse sumó a dicho viral.

De esta manera, Isabella Ladera deja en claro que busca seguir creciendo como empresaria y expandir su marca más allá de Estados Unidos. Sus seguidores peruanos ya esperan con entusiasmo la llegada de su matcha al país, mientras la influencer continúa compartiendo detalles de su embarazo y su nueva etapa.