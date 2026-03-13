'Majo con Sabor' acusó a Jazmín Pinedo de afectar su anterior relación con Gino Assereto

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer 'gastronómica 'Majo con Sabor' fue la reciente invitada del espacio digital de entrevistas de Magaly Medina, en el que habló sobre diversos temas entre ellos cómo surgió su amor por la cocinas así como los momentos difíciles que tuvo que afrontar en su vida. Además, acusó a Jazmín Pinedo de afectar su anterior relación con Gino Assereto.

'Majo con Sabor' acusa a Jazmín Pinedo de afectar su relación con Gino Assereto

Durante el diálogo con la reconocida conductora de espectáculos, la joven creadora de contenidos, cuyo nombre verdadero es María José Vigil Checa, se pronunció sobre su vida privada como su actual relación con el actor Gabriel Calvo y la anterior con el ex chico reality Gino Assereto.

Al respecto, se sinceró al manifestar que no fue algo que se imaginó entablar algún tipo de romance con personas "mediáticas", aunque consideró que "no fue un error", pero afirmó que no avizoraba la exposición que iba a tener.

En tanto, aseguró que el poder migrar a las redes sociales para crear contenido le ha brindado la libertad de poder estar con la persona que quiera o hacer el viaje que le provoque. "Eso ha sido un cambio muy rápido en menos de un año", añadió.

En ese contexto, recordó la etapa que vivió al lado de Assereto y narró un episodio que fue una especie de quiebre en su relación. Al respecto, reveló que en aquel entonces buscó conversar con Jazmín Pinedo, la expareja del ex integrante de 'Esto es guerra' y madre de su hija, con la finalidad de evitar cualquier malentendido.

Le escribió a la conductora de televisión para aclararle que no buscaba afectar la dinámica familiar entre ella con Gino, pero no obtuvo respuesta. "Simplemente la respueta fue problemas", subrayó.

Además, 'Majo' remarcó que lo que pretendía era que Jazmín Pinedo la conozca y que tenga la tranquilidad de con qué persona entablaba una relación el padre de su hija.

El fin de su relación con Gino Assereto

En medio de ese contexto, durante el diálogo la joven dejó entrever que su compromiso con Gino Assereto se vio marcado por situaciones que fueron detonantes para su estabilidad y que con el paso del tiempo se volvió mucho más complicado.

Todo ello conllevó a que decidiera poner punto final a su romance con el ex chico reality priorizando su tranquilidad emocional para evitar cualquier tipo de tensiones.

