Designan a Shadia Valdez como nueva jefa del INPE tras renuncia de Iván Paredes

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ya cuenta con una nueva directiva al designar a Shadia Valdez Tejada como jefa de la institución penitenciaria.

Designan a Shadia Valdez como jefa del INPE

Este 23 de enero, el Gobierno designó a Shadia Elizabeth Valdez Tejada como jefa encargada del INPE tras la renuncia de Iván Paredes Yataco el pasado 20 de enero.

El encargo se formalizó a través de la Resolución Suprema N° 032-2026-JUS con el fin de garantizar la continuidad de la institución penitenciaria bajo la conducción de una autoridad.

De acuerdo a la disposición, el encargo a Valdez Tejada se da de manera temporal para cumplir con los años que se designan a la jefatura. Por tal razón, se designó a Shadia Valdez quien anteriormente se desempeñaba como viceministra de Justicia.

Se precisó que la actual jefa del INPE asumirá el cargo en adición a sus funciones que ya ejercía. Su gestión permanecerá hasta que se designe al titular de esta institución.

Como viceministra, Shadia Valdez ocupó el cargo desde el pasado 13 de noviembre del 2025 bajo el cargo del ministro de Justicia, Walter Martínez.

Dentro de su experiencia profesional, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, cumpliendo así con uno de los requisitos para ser jefa del INPE.

La designación de Valdez Tejada se sostiene la institucionalidad del INPE que según el gobierno de José Jerí está encaminada a ser la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir)

Iván Paredes renunció al cargo

El pasado 20 de enero, Iván Paredes Yataco presentó su renuncia irrevocable al cargo tras haber asumido la jefatura solo por seis meses desde julio de 2025.

El anuncio fue difundido a través de su cuenta de Instagram donde compartió el documento donde comunica formalmente su renuncia en una carta dirigida al presidente José Jerí.

Yataco compartió su carta de renuncia a través de Instagram.

En el documento manifestó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y aseguró que realizará una transferencia ordenada y transparente para no afectar la continuidad del servicio penitenciario.

En diálogo con Exitosa, Iván Paredes, indicó que su renuncia respondía a que era "el momento de dar un paso al costado".

Tras la renuncia de Iván Paredes, el Gobierno oficializó a Shadia Valdez Tejada como jefa encargada del INPE. La nueva directora de la institución asumirá el cargo en adición a sus funciones como viceministra de Justicia.