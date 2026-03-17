Perrito abandonado en carretera: denuncian a empresa de transportes tras hallarlo muerto

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un caso de presunto maltrato animal ha causado indignación en redes sociales en Perú. La familia de un hombre identificado como Víctor Saturnino Conde denunció que su mascota fue abandonada durante un viaje interprovincial desde Ayacucho hasta Lima. El perrito llamado Rango viajaba en la bodega del bus, dentro de su transportador, pero nunca llegó a su destino, según el testimonio difundido por su hija.

De acuerdo con la versión familiar, al llegar a Lima, el dueño notó la ausencia de su mascota y consultó al encargado del transporte. Este le habría respondido que el animal fue dejado en Chilca. La situación generó una inmediata reacción del propietario, quien regresó afectado a casa de su hija sin respuestas claras.

Búsqueda sin apoyo y denuncia sin trámite

Tras lo ocurrido, la familia acudió a la agencia de transportes de la empresa de transportes Divino Señor Express, presunta involucrada, ubicada en la zona de Luna Pizarro, La Victoria para pedir explicaciones. Sin embargo, según relatan, el personal indicó no tener conocimiento del caso. La falta de información y de responsabilidad aumentó la preocupación de los familiares.

Según declaraciones de la hija del dueño en redes sociales, se intentó presentar una denuncia en una comisaría, pero esta no fue aceptada debido a que el hecho no configuraría como delito. Ante ello, el único canal disponible fue el libro de reclamaciones, sin obtener respuesta hasta el momento.

Desde el sábado, los familiares iniciaron la búsqueda del perro por sus propios medios. Durante varios días recorrieron la zona con la esperanza de encontrarlo con vida, mientras pedían apoyo a través de publicaciones digitales.

Hallazgo trágico y pedido de justicia

Días después, la búsqueda terminó de la peor manera. El perrito fue hallado sin vida. Según la versión difundida, todo indica que le habrían robado el transportador donde se encontraba, dejándolo expuesto en medio de la carretera, esto habría provocado que el animal, quien aún llevaba su ropa puesta, sea atropellado por un vehículo.

La familia también indicó que el dueño sufre de diabetes y que la mascota era su única compañía. La pérdida ha generado un fuerte impacto emocional, agravado por la falta de respuesta de la empresa señalada.

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado públicamente ni ha brindado apoyo a los afectados. La familia exige que se esclarezcan los hechos y que se asuman responsabilidades. "No queremos que a ninguna otra mascota le pase esto", señalaron.