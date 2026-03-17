Niña rompe en llanto al ver a su papá con OTRA HIJA y familia: "¿Por qué a ella sí la quiere?"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Niña rompe en llanto al ver que su papá presume momentos con su hija de otra familia. El video se volvió viral y desató el debate en redes sociales luego de que la menor reaccionara con tristeza que su progenitor no le demostraba el mismo cariño.

Niña triste al ver a su padre con otra hija

Un video ha conmovido a varias personas en redes sociales. A través de un material audiovisual, de aproximadamente 41 segundos de duración, que se viralizó en TikTok, se pone en manifiesto una herida emocional profunda que miles de niños enfrentan en silencio: la sensación de reemplazo.

Las parejas dan por finalizada su historia de amor y comienzan una nueva vida con otra familia, muchas veces sin tomar en cuenta el impacto que tendría en sus pequeños hijos. Un caso así se reportó en la escena difundida por la cuenta @ITROriginal donde se observa a una niña sostener fuerte un celular y ver algunas imágenes que la hacen romper en llanto.

Pues bien, la menor observaba cómo su padre aparece sonriente, jugando y demostrando cariño a su nueva bebé, fruto de su nueva relación tras separarse de su mamá. A medida que avanza el video, la pequeña no logra contener la emoción y termina llorando.

Madre de menor tiene peculiar reacción en redes

"¿Por qué a ella sí la quiere?", pregunta entre lágrimas la menor mientras su madre intenta consolarla. La mujer le pide a su pequeña no hacer caso al video, alegando que "no necesita de su padre" y que la tiene a ella para demostrarle todo su cariño y amor.

Finalmente, la madre le dice a la niña que deje de llorar y que pronto encontrará a alguien que pueda cumplir con el rol paterno en su vida y pueda cubrir todas las heridas que le dejó su progenitor.

💔📱 NIÑA VE VIDEOS DE SU PAPÁ CON OTRA HIJA Y SE VUELVE VIRAL EN MÉXICO



🎥 Un video se ha vuelto viral en redes sociales en México, luego de que una madre de familia compartiera el momento en que su hija observa videos de su papá con su otra hija.



😢 La escena ha conmovido a... pic.twitter.com/3KHWHzfprt — ITR Oficial (@ITROriginal) March 15, 2026

Debate en redes sociales: Video viral

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y generó gran controversia. Miles de usuarios de la famosa plataforma china cuestionaron al padre por no dedicar también un tiempo para ver a su otra hija, alegando que siempre se debe dar un momento para demostrar su amor por igual, pese a que no lleve ya una relación con la madre.

Sin embargo, otras personas criticaron a la madre por enseñarle ese contenido a la menor, sabiendo que le provocaría un dolor y la afectaría emocionalmente. Mientras que otras la apoyaron por demostrarle que ella siempre estará para apoyarla "en las buenas y en las malas", de manera incondicional.

El video donde se ve a una niña llorar al ver a su padre disfrutar feliz con la hija que tuvo con otra familia, evidenció en redes sociales un caso donde muchos menores no saben cómo lidiar con la tristeza por no tener a sus padres juntos.