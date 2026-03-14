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Tierna despedida

Familia lleva mariachi a su perrita antes de dormirla y le dedica 'Amor Eterno'

Un último acto de amor. Antes de dejarla descansar, la familia de una perrita organizó una serenata de mariachi interpretando 'Amor Eterno', emocionando a miles de usuarios en redes sociales.

Perrita recibe su última serenata
Perrita recibe su última serenata (Composición Exitosa)

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 14/03/2026

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Tras ser diagnosticada con cáncer y después de intentar de todo para salvarla, los dueños de Cattaleya eligieron el camino difícil de dejarla descansar. Eso sí, antes del adiós, le prepararon una experiencia inolvidable junto a 'Amor Eterno', usando esta canción como el tributo final para su mejor amiga de cuatro patas.

Perrita recibe su última serenata

A la perrita Cattaleya le detectaron cáncer y, tras agotar todos los esfuerzos por sanarla, su familia tomó la triste decisión de dejarla descansar. Pero antes del adiós, decidieron regalarle una experiencia inolvidable, tal como se ve en el video viral que compartió el usuario felioks23 en TikTok.

@felioks23 Un día antes de decir adiós, le regalamos su propia serenata, te extraño mucho cattaleya :(#perritos ♬ sonido original - pipex

En las imágenes se ve cómo el mariachi entra a la sala y comienza a interpretar la melancólica canción, dedicada especialmente a la querida perrita.

La mirada tranquila de Cattaleya, mientras escuchaba la serenata junto a su familia, reflejaba una calma que solo los animales saben transmitir en sus últimos momentos.

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Entre los versos de la canción, la familia acariciaba su pelaje dorado, sabiendo que estas serían las últimas veces que podrían abrazarla. La escena conmovió a millones.

Reacciones en redes sociales

El video alcanzó rápidamente más de dos millones de reproducciones y comentarios que reflejaban la empatía de los internautas. Entre los más destacados: "Lleva 3 segundos el video y ya estoy llorando" y "Amor incondicional de alguien que te acompaña en las buenas y en las malas".

Otros usuarios compartieron recuerdos personales: "Aún recuerdo esa tarde, manejaba mi moto a darte mi adiós... sabía que esa enfermedad no iba a detenerse y yo no quería verte sufrir", escribieron, resaltando cómo la historia de Cattaleya tocó fibras sensibles de quienes han perdido un amigo peludo.

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Es más, uno de los músicos que dio la serenata escribió un comentario en la publicación explicando lo especial que fue para él acompañar a la familia en un momento con tanto sentimiento.

"Sé que despedir a un compañero de vida nunca es fácil, y más cuando se trata de un ser que nos regaló tanto amor incondicional. (...) De corazón espero que el recuerdo de su perrito siga viviendo siempre con la misma ternura con la que lo cuidaron", expresó.

Así, la familia de la perrita Cattaleya quiso regalarle un último recuerdo inolvidable. Antes de dormirla, le llevaron un mariachi que interpretó 'Amor Eterno', acompañando sus últimos momentos con cariño y ternura. La escena, compartida en TikTok, conmovió a miles de usuarios.

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