Perrito fue abandonado en peluquería canina: Dueño pagó por baño y nunca más volvió

Tobi fue abandonado el 9 de agosto en una peluquería canina, luego de que su dueño pagara por adelantado un baño y nunca regresara por él. Desde entonces, el perrito espera ansioso que lo recojan, sin saber que su familia no volverá, y ahora necesita un hogar donde pueda recuperarse del abandono y recibir el cariño que merece.

La historia de Tobi comenzó como un servicio de rutina: su dueño lo dejó en la peluquería para un baño, incluso pagó por adelantado y dejó un número de contacto. Sin embargo, al pasar las horas, nadie regresó por él y las llamadas al número proporcionado solo confirmaron lo peor: era falso.

Según quienes lo cuidan, Tobi es tranquilo y cariñoso, pero desde el abandono se muestra ansioso, no duerme bien y constantemente intenta escaparse, como si aún esperara ver aparecer a su familia. Esta situación ha obligado a mantenerlo atado por su seguridad, aunque todos coinciden en que él no merece vivir así.

Tobi está en busca de nuevo hogar

Tobi es dócil, no rompe cosas ni ensucia dentro de casa, y espera a que lo saquen para hacer sus necesidades. Se lleva bien con otros perros, no ladra de manera agresiva y actualmente luce el pelo corto, aunque pronto volverá a tenerlo ondulado.

Sus cuidadores aseguran que entregarán a Tobi con cama y accesorios para facilitar su adaptación a su nuevo hogar. Lamentablemente, no es la primera vez que un perro es abandonado en ese local, lo que suma preocupación y frustración ante la crueldad de algunos dueños.

La meta ahora es encontrarle una familia que lo valore y lo cuide, dándole la oportunidad de vivir feliz y seguro. La difusión y la ayuda de la comunidad son esenciales para que Tobi deje atrás este capítulo triste de su vida y comience uno nuevo lleno de cariño.

"Se nos parte el corazón verlo tan triste. Por favor, ayúdenos compartiendo", escribió la cuenta Mi Pataza en su cuenta de Instagram, que acaba de hacer una actualización sobre Tobi: "Sigue bajo nuestro cuidado. Está comiendo y durmiendo un poco mejor, pero aún tiene secuelas del abandono".

El caso del perrito que quedó solo en una peluquería canina, después de que su dueño pagara por adelantado un baño y no volviera, sigue generando reacciones. Ahora, la prioridad es encontrarle un hogar definitivo donde pueda dejar atrás el abandono y recibir el cariño que siempre debió tener.